Gargoyles, les anges de la nuit : Disney+ prépare une série en live-action

La série animée des années 1990 «Gargoyles, les anges de la nuit» va faire l’objet d’une adaptation en live-action par Disney+, rapporte le site américain The Hollywood Reporter. C’est le réalisateur James Wan (The Conjuring, Aquaman) qui sera à la tête du projet.

Un projet prêt à prendre son envol. Selon le site américain The Hollywood Reporter, Disney+ vient de donner le feu vert pour l’adaptation en live-action de la série animée «Gargoyles, les anges de la nuit», produite par les studios Disney, et diffusée entre 1994 et 1997 sur la chaîne américaine ABC (et sur CANAL+ en France). James Wan, le réalisateur du film d’horreur «The Conjuring» et d’«Aquaman et le Royaume Perdu», sera associé à Gary Dauberman à la tête du projet.

La nouvelle a été confirmée par James Wann via son compte Instagram. «Les Gargouilles sont sortis du sac. Excité de travailler à nouveau avec Gary sur ce projet. C’est un vrai fan !», a-t-il écrit.

James Wan sera officiellement un des producteurs exécutifs de l’adaptation en live-action tandis que Gary Dauberman, qui a notamment signé le scénario du film «Annabelle» et de «The Nun», en sera le producteur, le scénariste, et occupera le poste de showrunner. La série animée «Gargoyles, les anges de la nuit» avait fait le bonheur des téléspectateurs dans les années 1990 avec trois saisons pour un total de 78 épisodes. Avant de se poursuivre avec un comics.

L’histoire suit une bande de gargouilles qui, une fois la nuit tombée, protègent la ville de New York de forces maléfiques surnaturelles qui menacent de s’abattre sur elle. Un projet d’adaptation en live-action au cinéma avait été envisagé par Disney au début des années 2010, mais sans jamais se concrétiser.