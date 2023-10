Mort de Matthew Perry : on en sait plus sur les heures qui ont précédé son décès

L’acteur Matthew Perry est décédé ce samedi 28 octobre à son domicile, à Los Angeles. Des nouveaux détails concernant les circonstances de son décès ont été révélés.

Que s’est-il passé le samedi 28 octobre ? Âgé de 54 ans, Matthew Perry, star de la série «Friends», a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles et on en sait un peu plus sur les heures qui ont précédé son décès.

Dans la matinée du 28 octobre, l’acteur aurait joué au pickleball, sport de raquette à mi-chemin entre le tennis, le padel et le tennis de table, et qui fait fureur aux États-Unis. Matthew Perry pratiquait ce sport tous les jours, a expliqué sur Instagram le journaliste américain Billy Bush.

Dans sa publication, ce dernier affirme également s’être entretenu avec la femme qui a joué avec le comédien le jour de son décès. «Elle est sous le choc, adoré Matt… Elle a dit qu'il était fatigué aujourd'hui et la semaine dernière et ce, un peu plus que d'habitude. Il a joué une heure», a-t-il écrit.

D'autres sources ont toutefois confié à TMZ que l’acteur était de «bonne humeur» pendant le match. Après cette partie de pickleball, Matthew Perry serait rentré à son domicile et peu de temps après, il aurait demandé à son assistant d'aller faire une course, rapporte le site people. A son retour, environ deux heures plus tard, l’assistant a découvert le corps sans vie de l’acteur dans le jacuzzi et a appelé les secours.

Une fois arrivées au domicile de l’acteur, qui a longtemps lutté contre les addictions aux médicaments et aux drogues, les autorités ont trouvé des antidépresseurs et des anxiolytiques sur ordonnance. Toujours d'après le média américain, il n’y avait aucune substance illicite.