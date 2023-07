Pickleball : tout savoir sur ce nouveau sport de raquette qui fait fureur aux États-Unis

Sport de raquette qui monte en puissance aux États-Unis, le pickleball est en train de traverser les frontières. Praticable avec peu de matériel, le pickleball fait de plus en plus d'adeptes.

Une raquette, une balle, un filet et un terrain. Voici les éléments nécessaires pour pouvoir débuter une partie de pickleball. Ce sport de raquette à mi-chemin entre le tennis, le padel et le tennis de table fait fureur aux États-Unis. Popularisé par les réseaux sociaux, le pickleball a séduit de nombreuses personnes outre-Atlantique par sa simplicité. Comme l’explique le New York Times dans un article relayé par Courrier International, ce sport se pratique à l’aide d’une raquette légère, sur un terrain plus petit que celui d’un terrain de tennis : 6,1m de large pour 13,41m de long, ainsi qu'un filet atteignant 86 centimètres de haut.

Malgré la surface de terrain réduite, le pickleball permettrait aux picklers, surnom des adeptes de ce sport, de se dépenser efficacement : d’après les chiffres relevés par le média américain, la moitié des joueurs en 2021 avaient plus de 55 ans.

Bruyant mais pratiqué par les plus grands

Ce sport de raquette, qui pourrait être vu comme un sport de raquette d’été, a même bénéficié d’une mise en lumière à la télévision, avec des rencontres mettant en avant des légendes du tennis comme John McEnroe, Andy Roddick ou Andre Agassi.

Seul défaut de ce sport de raquette : le bruit. Selon l'ingénieur Bob Unetich, le bruit des balles perforées en plastique peut atteindre les 70 décibels.