Mort de Matthew Perry : les hommages à l’acteur de «Friends» se multiplient

Inattendue et inexpliquée pour l'instant, la mort de Matthew Perry a surpris le monde entier, plongeant également le casting de la série Friends dans le deuil. Plusieurs de ses partenaires de jeu lui ont rendu hommage.

Après les hommages du studio Warner Bros TV, qui s'est dit «dévasté» dimanche 29 octobre par la nouvelle du décès de Matthew Perry annoncée la veille, certains acteurs de la série Friends, dans laquelle il interprétait Chandler, ont eu une parole attentionnée pour leur partenaire de jeu.

Parmi les premiers hommages figurent ceux que Maggie Wheeler, qui jouait le rôle de Janice, grand amour de Chandler, rapidement devenue très envahissante dans sa vie. C'est sur son profil Instagram que l'actrice a eu quelques mots à l'attention de son ami : «Quelle perte, tu manqueras au monde Matthew Perry», a-t-elle déclaré.

«La joie que tu as apportée à tellement de monde durant ta courte vie restera. Je me sens tellement chanceuse pour tous les moments de créativité que nous avons partagés ensemble», a-t-elle poursuivi.

La mère de Chandler dans Friends a également exprimé son émotion après la triste nouvelle. Sur le réseau social X, l'actrice Morgan Fairchild a rendu hommage à son fils de fiction : «J'ai le cœur brisé en apprenant la mort prématurée de mon "fils" Matthew Perry», a-t-elle confié.

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr

— Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023