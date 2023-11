Mariah Carey : la chanteuse sort du silence et lance la saison de Noël sur ses réseaux sociaux

La chanteuse américaine Mariah Carey a posté une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux, mercredi 1er novembre 2023. Comme chaque année, la diva a acté l’ouverture de la saison de Noël, accompagnée de son titre phare «All I Want For Christmas Is You».

Lorsque la voix de la chanteuse américaine Mariah Carey retentit, «It’s time !», un sentiment de déjà-vu s’empare de nous. Mais la magie opère cependant quelques secondes après, quand une musique familière vient nous annoncer le retour de la saison féérique de Noël.

Au début de cette vidéo, postée ce mercredi 1er novembre sur ses réseaux sociaux, Mariah Carey est décongelée d’un bloc de glace par cinq figurants déguisés en tenue d’Halloween. Dans la seconde scène, la chanteuse se retrouve entourée de nombreux cadeaux et sapins sous la neige. Le message est clair : Halloween, c’est terminé, place à Noël !

Un hymne populaire

Accompagnée dans une grande partie de la vidéo du célèbre hymne de Noël «All I Want For Christmas Is You», la chanteuse mise sur ce titre historique pour monter sur le podium des artistes les plus écoutés durant la fin d’année 2023.

Et l'agenda marketing est bien rodé depuis toutes ces années. La diva a ainsi ajouté à son message le hashtag #MariahSZN - traduisez par «la saison de Mariah» -, de quoi s'approprier personnellement la saison de Noël.

Postée aux environs de minuit, heure locale, la vidéo a déjà été visionnée par plus de 15 millions de personnes sur X (ex-Twitter) et 4 millions sur TikTok, en seulement cinq heures.

«All I Want For Christmas Is You», des chiffres records

Écrit en seulement 15 minutes durant le mois de juin 1994, le titre «All I Want For Christmas Is You» explose toujours les statistiques. Sur Youtube, la musique a été jouée plus d’un milliard de fois. Une tendance confirmée par les chiffres communiqués par la plate-forme Spotify. La chanson la plus connue de Noël cumule près d’1.500.000.000 écoutes.

Selon The Economist, le titre a rapporté 60 millions de dollars à Mariah Carey entre 1994 et 2016, soit une moyenne de 2,6 millions de dollars par an. Courant 2021, Forbes établissait un revenu compris entre 600.000 et un million de dollars par an pour la star uniquement grâce à ce tube. Un business qui semble éternel pour celle qui pourrait prendre bientôt la place de la Mère Noël.