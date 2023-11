Gen V : les 5 questions les plus pressantes après l’épisode final (SPOILERS)

Le dernier épisode de la saison 1 de «Gen V» s’est révélé riche en événements. De l’intervention de Homelander à l’université de Godolkin, à l’apparition de Butcher dans les couloirs de «The Woods», en passant par la détention de Marie et ses amis, voici les 5 questions les plus pressantes en attendant la suite.

Une claque monumentale. Spin-off de la série phénomène «The Boys», «Gen V» a réussi à tenir la distance le long des 8 épisodes qui composent la saison 1 avec de l’action, des révélations, et des scènes gores qui n’ont rien à envier à son aînée. On y a découvert un groupe d’étudiants qui parvient à percer à jour un des secrets les plus terribles de la multinationale Vought : l’existence d’un laboratoire secret baptisé «The Woods», situé dans le sous-sol du campus où des expérimentations secrètes sont menées sur des élèves. Alors que la série a été renouvelée pour une saison 2, voici les 5 questions les plus pressantes qui se posent après l’épisode final.

Comment Marie a-t-elle survécu à l’attaque d’Homelander ?

Dans l’ultime épisode, alors que Marie et ses amis tentaient de mettre fin au chaos provoqué par Cate, Sam et les cobayes qu’ils venaient de délivrer, Homelander a été appelé en renfort pour mettre fin aux hostilités. Et à la surprise générale (ou pas), c’est à Marie qu’il s’est attaqué, en la frappant des lasers qui sortent de ses yeux. Comment est-il possible qu’elle ait survécu ? «Je dirais qu’il y a une raison et on la découvrira dans la saison 2», révèle Michele Fazekas, la showrunneuse de la série dans un entretien avec le site américain Variety.

«On ne s’est pas juste dit : ‘Il nous la faut en vie, donc faisons en sorte qu’elle survive», poursuit-elle. «J’ajouterai que (…) Marie n’est pas la première superhéroïne à survivre à une telle frappe comme celle d’Homelander dans l’histoire de ce type de fiction», explique Eric Kripke, producteur exécutif de «Gen V» et showrunneur de «The Boys». Capable de se servir du sang pour confectionner des armes, et de le manipuler à sa guise – comme quand elle fait exploser le bras de Cate dans la bataille finale – Marie a été présentée comme possédant un pouvoir colossal. Serait-elle en mesure de s’attaquer à Homelander ? Cela n’est pas totalement inconcevable.

Où est-ce que Marie et ses amis sont-ils retenus captifs ?

Marie, Andre, Jordan et Emma se retrouvent tous enfermés dans une pièce ressemblant à une chambre d’hôpital, mais sans porte, à la fin du dernier épisode. Quel est cet endroit ? «Vous finirez par le découvrir», se contente de dire Michele Fazekas au site américain Variety. On sait que la patronne de Vought, Ashley Barrett, était présente sur le campus au moment où Cate, Sam et les autres s’en prenaient aux humains sans aucune distinction. Or, ce sont eux qui ont été présentés comme des héros après l’intervention de Homelander (ce dernier chercherait-il à bâtir une armée de Supes radicalisés ? Cette perspective fait froid dans le dos).

Marie, de son côté, s’était vue proposée de rejoindre les Seven par Ashley elle-même si elle parvenait à sauver la situation. Avant que Homelander ne se mêle à l’histoire. Le mystère reste donc entier sur l’endroit où elle et ses amis sont retenus captifs. Et surtout sur l’identité de leurs geôliers. Selon plusieurs théories, il pourrait s’agir de la bande de The Boys. Qui serait intervenue avec l’aide de Grace Mallory, qui a été aperçue un peu plus tôt dans la série au moment où Indira Shetty lui révélait la création d’un virus mortel pour les Supes. Une chose est sûre, Marie et ses amis sont désormais identifiés comme des ennemis par Vought. Les voir combattre aux côtés de Billy Butcher serait absolument magnifique.

Quel est l’objectif de Victoria Neuman ?

On savait que Victoria Neuman était redoutable, avec sa capacité à faire exploser la tête de n’importe qui – humains et supes – sans distinction. Surtout depuis qu'elle a appris de la part de Marie (qui possède un pouvoir très similaire) qu’un laboratoire secret se trouve dans le sous-sol de l’université de Godolkin, et qu’un virus capable d’éradiquer les Supes a été mis au point.

Un virus dont elle a réussi à s’emparer en donnant rendez-vous au docteur Edison Cardosa dans un parking sous-terrain, dont ce dernier n’est pas ressorti vivant. Victoria Neuman est en possession de ce virus qui ne tue que les Supes et se transmettant par les voies aériennes. Autant dire que sa contagiosité est colossale. Elle et sa fille étant des Supes, on comprend qu’il n’est pas dans son intérêt de l’utiliser comme une arme. Du moins pas en l’état. Va-t-elle s’en servir à des fins électorales ? Par exemple, en faisant pression sur Vought afin de bénéficier de leur soutien médiatique ? On a clairement hâte de voir comment cette nouvelle donnée va venir s’immiscer dans l’univers de «The Boys».

Quels risques Andre encourt-il en utilisant ses pouvoirs ?

Andre est face à un choix difficile. Quand son père, Polarité, a été hospitalisé des suites de violents malaises, le médecin en charge de le guérir chez Vought a révélé à Andre que l’utilisation de leur pouvoir provoque des micros-lésions dans leur cerveau, et que son père et lui risquent de mourir à tout moment s’ils continuent d’en user. La capacité du jeune homme à aider ses camarades pourrait gravement être remise en question à l’avenir. Cela pourrait-il en faire la parfaite recrue pour rejoindre les rangs de «The Boys» ? On aimerait bien que cela soit le cas, on ne va pas se mentir.

Comment interpréter la présence de Billy Butcher à la fin ?

C’est dans une scène post-crédit que Billy Butcher est apparu à la surprise générale. Arpentant les couloirs de «The Woods», il semble s’intéresser de près aux expériences qui ont été menées sur place (il a sûrement été prévenu par Grace Mallory) dans l’espoir de découvrir s’il n’y a pas une information à trouver sur la manière dont il est possible de se débarrasser de son ennemi juré, Homelander.

On sait, depuis la fin de la saison 3, que Butcher n’a plus que quelques mois à vivre après s’être injecté du Compound V temporaire (de couleur verte) dans les veines afin de disposer de super-pouvoirs pendant 24h. On ne sait pas encore comment il va parvenir à se sortir de cette affaire. Mais sa présence dans le laboratoire où des expériences secrètes ont été menées sur les Supes laisse entrevoir la possibilité pour lui de trouver des solutions aux nombreux problèmes qui paraissaient jusqu’alors insolubles.