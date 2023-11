Euphoria, saison 3 : date de sortie, casting, intrigue…Tout ce que l’on sait déjà (SPOILERS)

Selon une annonce officielle de Casey Bloys, le grand patron de la chaîne américain HBO, la saison 3 d’«Euphoria» ne sera pas diffusée avant 2025. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

La patience sera récompensée. Lors d’une conférence de presse organisée dans les locaux de Warner Bros. Discovery, jeudi dernier, Casey Bloys a précisé qu’en raison de la grève des scénaristes, et des acteurs, de nombreuses séries HBO allaient accuser un certain retard dans leur diffusion. Et cela vaut pour la saison 3 d’«Euphoria», qui ne sera pas lancée avant le courant de l’année 2025. Avec autant de temps à attendre, voici les informations dont nous disposons à son propos actuellement.

Que sait-on de l’intrigue ?

Dans un récent entretien accordé au site ELLE, Sam Levinson, le créateur de la série, a présenté cette saison 3 comme un «film noir». Il a précisé que le personnage de Rue Bennett, incarné par Zendaya, qui luttait contre ses addictions, allait cette fois apprendre à «explorer ce que cela veut dire d’être un individu avec des principes dans un monde corrompu».

Dans plusieurs interviews, la comédienne a indiqué que la saison 3 pourrait dévoiler le devenir de certains personnages après l’obtention de leur diplôme, tentant de trouver leur voie dans la vie d’adulte. Elle a également laissé entendre que le chemin de Rue vers la sobriété pourrait être «chaotique». La conclusion de la saison 2 avait laissé en suspens le devenir de plusieurs personnages, notamment l’inquiétante Laurie, qui fournit le dealer Fez en substances, et qui s’en est personnellement pris à Rue.

Qui sera au casting ?

Zendaya sera évidemment de retour dans le rôle principal. Storm Reid reprendra le rôle de sa petite sœur, Gia. Hunter Schafer reprendra le personnage de Jules Vaughn, qui a révélé ses sentiments à Rue à la fin de la saison 2. Sydney Sweeney, qui joue Cassie Howards, a encore des affaires non-réglées avec Nate, incarné par Jacob Elordi. Maude Apatow reviendra dans la peau de Lexi, sa petite sœur. Alexa Demie jouera à nouveau Maddy Perez, au grand dam des fans de Cassie. Coleman Domingo, Dominic Fike, Austin Abrams, Algee Smith, Nina King, ou encore Eric Dane sont également tous de retour dans la saison 3.

Les fans seront toutefois tristes d’apprendre que Barbie Ferreira, qui jouait Katherine ‘Kat’ Hernandez dans les deux premières saisons, a annoncé son départ de la série. Javon ‘Wanna’ Walton, qui jouait le petit frère du dealer Fez, sera également absent. Le décès tragique d’Angus Cloud, qui incarnait le personnage de Fez, d’une overdose en juillet dernier, aura certainement des conséquences sur l’intrigue. Mais aucune information quant à la manière dont cela sera traité à l’écran n’a été dévoilée pour le moment.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Après une première saison lancée en 2019, et une seconde en février 2022, la saison 3 d’«Euphoria» va devoir attendre le courant de l’année 2025 avant de voir le jour sur la chaîne américaine HBO. Un retard dû aux grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Il semblerait que, comme les saisons précédentes, un minimun de 8 épisodes soit à prévoir. Il n’est pas impossible qu’un ou deux épisodes spéciaux soient diffusés en attendant ce troisième chapitre. Mais là encore, aucun détail n’a été révélé à ce propos à l’heure où nous écrivons ces lignes.