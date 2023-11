Snoop Dogg : le rappeur participe à une publicité qui remet en question son «arrêt de fumer»

Après avoir annoncé jeudi 16 novembre sur les réseaux «arrêter de fumer», Snoop Dog a dévoilé ce lundi une campagne publicitaire pour des barbecues... sans fumée. Une pub qui laisse planer le doute quant aux bonnes intentions que le rappeur avait prises.

Snoop Dogg a-t-il vraiment arrêté de fumer, comme il l’avait annoncé sur les réseaux jeudi 16 novembre dans une publication ? Rien n’est moins sûr. Alors que la star vient de dévoiler, à nouveau sur les réseaux, une publicité pour des barbecues sans fumée, il semblerait bien que cette annonce n’ait finalement été qu’un coup de promo avant la sortie de cette publicité.

Dans ce spot, le rappeur de 52 ans filmé en plan serré lance ainsi : «J'ai une annonce à faire. J'arrête de fumer». «Je sais ce que vous pensez : "Snoop, fumer c'est un peu ton truc"», continue-t-il, avant de lâcher, «j'en ai fini avec ça, les fringues qui sentent». Et de conclure, en citant le nom d'une marque de barbecues devant laquelle il se tient assis, précisant «ils ont enlevé la fumée. Intelligent». Un spot qui s'achève sur un plan large de Snoop Dogg, faisant cuire un chamallow, avant de se fendre d'un petit rire malicieux.

Un canular de Snoop Dogg

Pour les fans de l'artiste dont certains étaient déjà sceptiques la semaine dernière quant aux bonnes intentions du rappeur, il n'en fallait pas plus pour crier au canular. « Il a amené les fumeurs de marijuana du monde entier à remettre en question leurs choix de vie pour cette publicité», a ainsi partagé un internaute. Plusieurs autres ont, quant à eux, publié des vidéos et photos montrant des fumeurs de cigarette et de cigare, accompagnées de commentaires tels que «Snoop Dogg après nous avoir trompé» ou encore «Snoop après son annonce».

Pour mémoire, jeudi dernier l'artiste connu pour sa consommation de marijuana, avait en effet partagé sur X une photo de lui accompagnée d'une publication laissant peu de place au doute : «Après mûre réflexion et de nombreuses conversations avec ma famille, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Merci de respecter ma vie privée en ce moment», avait noté ce dernier sans préciser, s'il arrêtait le tabac ou le cannabis.

Il semblerait bien au final que Snopp Dogg ait en effet trompé son monde, avec ce message.