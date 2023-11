Tom Cruise : l'acteur a donné son accord pour qu'on se moque de lui dans le film «Genie»

Lancée sur Peacock ce mercredi 22 novembre, «Genie», la nouvelle comédie de Richard Curtis (Love Actually) prend la liberté de se moquer de Tom Cruise. Le réalisateur révèle avoir contacté le comédien en amont, et que ce dernier lui avait donné sa bénédiction.

Une délicate attention. Mondialement connu pour avoir signé le scénario du film «Love Actually», Richard Curtis fait son retour sur les écrans avec la comédie de Noël «Genie», qui vient d’être lancée sur la plate-forme de streaming américaine Peacock, ce mercredi 22 novembre. Le film voit Melissa McCarthy incarner Flora, un génie débarquant dans la vie de Bernard, un père de famille en pleine déprime en froid avec sa femme et sa fille, et qui vient de perdre son emploi.

Prisonnière d’une boîte à bijoux depuis plus de 2.000 ans, Flora est curieuse de découvrir le monde qui l’entoure, et fait l’expérience de tout ce que le monde moderne a à offrir : les pizzas, Spotify, le shopping, mais aussi le cinéma.

Dans une scène, Flora se rend dans une salle située à Times Square, à New York, où elle visionne le film «Mission Impossible : Fallout». On peut également la voir regarder le premier «Top Gun», Flore étant devenue une groupie du comédien auquel elle a consacré un mur pour y accrocher plusieurs photos de lui. Dans une interview avec le site américain People, Richard Curtis explique avoir demandé la permission à Tom Cruise avant d’insérer des traits d’humour le concernant dans le film. Ce que ce dernier a accepté sans rechigner.

«Nous nous devions de lui demander. Nous l’avons fait à travers ses représentants. Je suis assez chanceux pour connaître un peu Tom Cruise. Il a toujours été très amical avec moi. Et nous avions travaillé sur un film lui et moi, qui n’a jamais vu le jour», explique-t-il. Le réalisateur se félicite désormais de pouvoir compter un film avec Tom Cruise dans sa filmographie. «Je ne sais pas si c’était une faveur pour moi et Melissa, ou si quelqu’un du courrier a dit qu’on avait le feu vert. Mais après toutes ces années, j’ai enfin fait un film avec Tom Cruise», s’amuse-t-il.