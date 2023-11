«Monarch : Legacy of Monsters» : une saison 2 est-elle déjà prévue ?

Lancée le 17 novembre dernier sur Apple TV+, la série «Monarch : Legacy of Monsters» plante son décor après les événements du film «Godzilla» sorti en 2014. Selon les producteurs, si le public est au rendez-vous, plusieurs saisons pourraient suivre.

Un lancement encourageant. À peine lancée sur Apple TV+, la série «Monarch : Legacy of Monsters» a déjà réussi à trouver son public avec un scénario captivant centré sur les origines de la mystérieuse organisation Monarch, ses agissements, et la manière dont elle a découvert l’existence des MUTO («Massive Unidentified Terrestrial Organisms», ou «Organismes Terrestres Massifs non-identifiés» en VF). L’histoire de la série avec Kurt et Wyatt Russell se déroule immédiatement après les événements de «Godzilla» sorti en 2014 avec Bryan Cranston, et avant tous les films qui ont vu le jour par la suite, et qui constituent aujourd’hui ce qui est communément appelé le «MonstroVerse».

Dans un entretien exclusif accordé au site américain TheDirect, des membres clés de l’équipe créative de la série se sont exprimés sur une éventuelle saison 2. Selon eux, tout dépendra des audiences réalisées par ce premier chapitre lancé le 17 novembre dernier. «Et bien, elle n’a pas été conçue comme une série limitée. Nous aimons certainement les personnages et le fait d’évoluer dans ce monde. Et si nous sommes assez chanceux, je pense que nous pourrions continuer aussi longtemps que les gens voudront continuer à regarder, très honnêtement», explique le producteur Matt Fraction.

La découverte des Titans

Même son de cloche du côté de Chris Black, le showrunner de «Monarch : Legacy of Monsters». «Cela dépend vraiment des téléspectateurs et des fans. Nous espérons qu’il réagiront positivement à l’histoire, à ce que nous racontons, et qu’ils voudront en voir plus», souligne-t-il. Le réalisateur Matt Shakman, qui a mis en images les deux premiers épisodes, précise avoir mis tous leurs efforts dans cette saison 1. «Nous nous sommes engagés cœurs et âmes dans cette saison. Nous l’adorons. Nous en sommes fiers. Nous espérons que les gens l’apprécieront. Si je pouvais toucher du bois, je ne veux pas parler de la suite avant que les téléspectateurs puissent avoir la chance de découvrir la série. Et si tout va bien, ils vont l’adorer», dit-il.

De quoi la saison 2 et les suivantes pourraient-elles parler ? La chronologie de «Monarch : Legacy of Monsters» fait que la série dispose d’un trou narratif de cinq ans avant d’arriver aux événements du film «Godzilla II : Roi des Monstres» sorti en 2019. Il est également possible de montrer comment Monarch a découvert l’existence de tous les autres Titans, comme Mothra, Ghidorah ou encore Rodan. Inclure Kong sera plus difficile, mais pas impossible, étant donné qu’il se trouve sur Skull Island. Pour rappel, le prochain film «Godzilla x Kong : The New Empire» sortira en salle le 10 avril 2024.