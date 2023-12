Carnet rose : ces stars qui ont eu un bébé en 2023

Comme tous les ans, le mois de décembre sonne l’heure du bilan de l’année écoulée. De nombreux bébés de stars ont vu le jour en 2023. Retour sur les célébrités qui ont agrandi leur famille ces derniers mois.

Rihanna, et de deux

Rihanna et ASAP Rocky sont désormais les parents de deux garçons. Un peu plus d'un an après avoir accueilli leur premier enfant - RZA en mai 2022 - le couple vit les joies de la parentalité pour la seconde fois. Le petit garçon né le 3 août dernier se prénomme Riot Rose Mayers. La pop star avait annoncé cette nouvelle grossesse lors du show de la mi-temps du Superbowl, dont elle était la star. Le couple n'a pas encore révélé le joli minois de son deuxième enfant.

Paris Hilton, deux bébés dans l'année

Instagram Paris Hilton

Paris Hilton, 42 ans, est devenue mère deux fois dans l'année. Après avoir accueilli un petit garçon (photo) en janvier dernier, la femme d'affaires a annoncé, fin novembre, la naissance de sa fille, à la surprise générale. Des petits nés par mère porteuse. Fruits de son union avec son mari Carter Reum, les enfants portent comme leur mère le nom d'une ville et se prénomment Phoenix et London.

Hilary Swank, une première grossesse à 48 ans

L’actrice oscarisée Hilary Swank est devenue maman pour la première fois à l’âge de 48 ans. L’interprète de «Million dollars baby» a annoncé, en avril dernier, avoir donné naissance à des jumeaux. Une petite fille et un petit garçon dont elle n'a toujours pas révélé les prénoms. Ils sont le fruit de son union avec son mari l'entrepreneur Philip Schneider.

Kourtney kardashian, un baby avec Travis Barker

En novembre dernier, Kourtney Kardashian, 44 ans, et son époux, le batteur Travis Barker, 48 ans, ont accueilli leur premier enfant ensemble. Une naissance qui a comblé la femme d'affaires après une fin de grossesse sous tension. Un peu plus d'un mois avant son accouchement, la sœur de Kim K. avait en effet annoncé avoir dû subir une chirurgie fœtale pour sauver la vie de son bébé. Avec l'arrivée de ce petit garçon, Kourtney Kardashian est désormais mère de quatre enfants, ses trois aînés étant le fruit de son union avec son ex-compagnon, le mannequin Scott Disick.

Serena williams, coup double

La star du tennis Serena Williams a agrandi sa famille cet été. L'athlète américaine de 42 ans et son époux Alexis Ohanian ont accueilli une deuxième petite fille en août dernier. Après avoir baptisé leur aînée Olympia, née en 2017, la championne et son mari ont cette fois décidé d'appeler leur nouveau-né Adira River.

Neymar, papa pour la deuxième fois

Autre sportif à être devenu père cette année pour la deuxième fois, le footballeur Neymar, 32 ans, a accueilli en octobre dernier une petite fille, appelée Mavie, fruit de son union avec la mannequin Bruna Biancardi. Les parents de la petite fille ne sont toutefois déjà plus ensemble. La compagne du brésilien ayant officiellement annoncé leur séparation en novembre dernier, quelques semaines à peine après la naissance du bébé, en raison notamment des nombreuses infidélités imputées à l'ex-footballeur du Paris Saint-Germain. Neymar est déjà le papa d'un garçon, Davi Lucca, né en 2011.

Robert de Niro, et de sept

Le 6 avril dernier, l’acteur Robert De Niro a goûté aux joies de la paternité pour la septième fois, à l’âge de 79 ans. Il avait annoncé cette nouvelle au détour d’une interview le mois suivant. La petite fille prénommée Gia Virginia Chen-De Niro, est le fruit de sa relation avec sa compagne Tiffany Chen, de 35 ans sa cadette, qui partage sa vie depuis un peu plus de deux ans.

Al Pacino, le plus vieux papa de l'année

A 83 ans, l’acteur Al Pacino décroche la palme du plus vieux papa de l'année. En juin dernier, sa compagne Noor Alfallah, 29 ans, a donné naissance à un fils prénommé Roman. Pensant ne plus être fertile, la star avait demandé à sa compagne, de 54 ans sa cadette, de réaliser un test de partenité, selon TMZ. Le test a confirmé qu'il était bien le père. La star de «Scarface» a déjà trois enfants de deux unions différentes : une fille aînée, Julie Marie, née et 1989, et des jumeaux, Anton James et Olivia Rose, nés en 2001.

Ryan Reynolds et Blake Lively, quatre filles sinon rien

Et de quatre pour Blake Lively et Ryan Reynolds. En février dernier, les deux acteurs ont accueilli leur quatrième enfant ,et c’est à nouveau une petite fille qui est venue agrandir leur clan. Alors que l’actrice a accouché dans le plus grand secret après avoir remis à leur place les paparazzi, campés devant chez elle durant sa grossesse, le couple n’a toujours pas dévoilé le prénom de la fillette, dont les trois grandes sœurs se prénomment James, nées en 2014, suivi d’Inez (2016) et Betty (2019).