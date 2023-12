Paris Hilton révèle la raison qui l’a poussée à faire appel à une mère porteuse

Paris Hilton est devenue maman deux fois cette année par mère porteuse. La femme d’affaires est revenue dans la saison 2 de son émission de téléréalité «Paris in love» sur cette «décision difficile» à prendre et les motivations de ce choix.

Depuis qu’elle s’est mariée avec Carter Reum en novembre 2021, Paris Hilton ne rêvait que d’une chose : fonder une famille. Une envie qui est devenue réalité en janvier dernier alors qu’elle a accueilli son première enfant, un petit garçon prénommé Phoenix, puis une petite fille, fin novembre, qu'elle a baptisée London. Deux bébés nés par mère porteuse.

La quadragénaire est revenue sur ce choix de faire appel à une tierce personne pour porter ses enfants dans le premier épisode de la saison 2 de son émission de téléréalité «Paris in love». Une séquence repérée par le magazine People, dans laquelle elle explique que «la maternité de substitution a été une décision difficile à prendre».

Un choix qu’elle a fait pour une raison bien particulière, a expliqué l'influenceuse. «J'aurais adoré cette expérience de faire grandir le bébé dans mon ventre et ressentir les coups de pied et tous ces moments excitants, mais ma vie est tellement publique», souligne-t-elle, avant d'ajouter «donc, même si le bébé est biologiquement le mien et celui de Carter, nous avons décidé de le confier à une mère porteuse», poursuit-elle évoquant la naissance de son premier enfant.

Un argument qu'elle a également avancé à sa propre mère dans une autre séquence, partagée sur les réseaux par Paris Hilton. Alors que Kathy Hilton a appris l’arrivée de son petit-fils par surprise après la naissance de l’enfant, pour justifier cette décision auprès de sa maman, Paris Hilton a, à nouveau, évoqué la pression médiatique qui l'entoure. «Je ne voulais pas voir les médias et les gens parler de mon fils avant qu’il ne soit né. Je suis désolée de ne pas te l’avoir dit avant».

