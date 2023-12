Noël 2023 : SF, polar, animation, horreur… Voici les meilleurs coffrets Bluray à offrir ou à s'offrir

Des films d'exception dans des écrins particulièrement soignés pour Noël 2023. Voici ce que proposent les éditeurs pour séduire les amateurs de cinéma à domicile.

2001, odyssée de l'espace

6.000 exemplaires et une pluie de bonus pour cette édition très spéciale du chef d'œuvre 2001, L'odyssée de l'espace. Le film de Stanley Kubrick est ici sublimé dans une version 4K splendide, confortablement installée dans un coffret à l'esthétisme pointu, qui en fait immédiatement un objet de collection.

2001, L'odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, 59,99 €

Les ailes du désir

Sorti en 1987, «Les ailes du désir» a peu acquis le statut de film culte. Etrange et poétique, l'œuvre de Wim Wenders a également marqué le retour du réalisateur allemand sur ses terres, après plusieurs films outre-atlantique. Prix de la mise en scène à Cannes, son film d'une poésie étonnante, et rend un hommage appuyé à un Berlin, plus que particulier, celui de la fin des années 1980. Cette édition collector permet de le visionner dans sa toute nouvelle restauration 4K supervisée et approuvée par le réalisateur.

Les ailes du désir, édition collector, de Wim Wenders, éd. Carlotta, 55 €

Intégrale Columbo

Une série culte pour un coffret Blu-ray massif. Columbo l'intégrale, c'est au total 22 Blu-ray qui réunissent pour la première fois en HD tous les épisodes des 18 saisons, tournées entre 1968 et 2003 (la série a connu une pause de onze ans entre la septième et la huitième saison). Le plaisir de retrouver l'inspecteur Columbo, lunaire et perspicace, est intact et le fans seront ravis de s'offrir un des 2.000 exemplaires numérotés de ce coffret, riche en suppléments inédits, et agrémenté d'un livret exclusif de 60 pages.

Intégrale Columbo, éd. L'atelier d'images, 149,99 €

Oppenheimer

Film phare de 2023, le «Oppenheimer» de Christopher Nolan a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux avant, pendant et après sa sortie. Servi par un casting cinq étoiles, le film revient sur le destin du père de la bombe atomique, qui nous est présenté dans un splendide boîtier Steelbook pour les fêtes de fin d'année. Sur le plan technique, l'édition 4K est une pure splendeur, que se soit au niveau de l'image ou du son et respecte les volontés du réalisateur. Filmé en pellicule, le film a donné lieu à une numérisation en 8K des négatifs, suivie d'une mise à l'échelle en 4K et d'une longue phase d'étalonnage supervisée par le maestro lui-même. Le résultat final est largement à la hauteur.

Oppenheimer, de Christopher Nolan, éd. Universal, 34,90 €

Elémentaire

Le dernier Pixar s'invite évidemment pour les fêtes, quelques mois après sa sortie en salles, où il a d'ailleurs remporté un beau succès avec plus de 3 millions d'entrées. Riche visuellement et plein d'émotions, ce film est une nouvelle très belle réussite des studios américains, qui mérite assurément sa place sur vos étagères.

Elémentaire, de Peter Sohn, Disney, 29,99 €

100 films de la collection Warner

Le coffret de tous les superlatifs. Pour cette fin d'année, Warner propose 100 films de son (riche) patrimoine, réunis au sein d'un écrin imposant. Pour s'y retrouver, les œuvres sont divisées en quatre collections de 25 films : On trouve ainsi les Grands classiques, les romances et comédies musicales, les drames et thrillers pour finir avec les films fantastiques et de SF. C'est gigantesque, c'est du grand cinéma, c'est tout ce qu'on aime.

100 films de la collection Warner, 499,99 €

Top Gun Maverick

Le Top Gun original et son successeur réunis dans un même coffret. En voilà une excellente idée. Trente-six ans séparent les deux long-métrages, mais la filiation est totale, et idéale pour une longue soirée cinéma en famille. Un conseil : poussez les basses pour une expérience totale, qui fera trembler votre salon, et vos invités.

Combo Top Gun et Top Gun Maverick, de Tony Scott et Joseph Kosinski, 34,99 €

Jim Jarmusch en intégralité

Presque tout Jarmusch dans le même coffret. Voici une belle idée, qui rassemble les éditions Blu-ray de 14 films (Dead Man, Ghost Dog, Coffee and Cigarettes, Broken Flowers…) de l'iconique réalisateur américain. L'éditeur ne s'est pas arrêté là, puisque il propose également 10 heures de bonus exclusifs et un livret de 30 pages, ce qui en fait un must pour tout amateur un peu sérieux de l'œuvre.

Intégrale Jim Jarmusch, éd. Le Pacte, 99,99 €

L'exorciste

Le film est connu, tout comme le mythe qui l'entoure. Alors que son réalisateur, William Friedkin, nous a quittés en août dernier, le timing est idéal pour se replonger avec délice dans «L'exorciste», une des œuvres phares de sa filmographie. Cette édition 4K propose de nombreux suppléments et goodies, et nous permet de voir le film d'épouvante dans sa meilleure version : la director's cut sortie en 2000. Cauchemardesque et réaliste, voici un film à ne pas regarder à n'importe quelle heure de la nuit, sous peine de très mal dormir.

L'exorciste, édition collector, de William Friedkin, éd. Warner, 39,99 €

Farang

Parmi les titres sortis discrètement au cinéma cette année, on peut citer «Farang». Film d'action implacable au rythme effréné, il mérite assurément d'être vu. Certes, le scénario n'est original, mais l'intérêt du film réside dans son efficacité finalement assez rare et dans la belle performance de Nassim Lyes. Tout en tension, il dégage une force brute que l'on risque de voir régulièrement sur les écrans.

Farang, de Xavier Gens, éd. Studiocanal, 16,99 €

Coffret Hello Actors studio

Fondé en 1947, l'Actors Studio a acquis au fil des année un statut à part, à mi-chemin entre l'institution respectée et le laboratoire quasi-ésotérique. En 1987, la documentariste française Annie Tresgot avait eu l'opportunité de visiter l'école et elle en a tiré un documentaire en trois parties intitulé «Hello Actors studio». A la fin, vous n'aurez pas appris tous les secrets de la méthode Stanislavski, mais cette nouvelle restauration 4K est une opportunité rare de plonger dans le métier d'acteur et de leur approche de leurs rôles.

Hello Actors studio, film en trois parties d'Annie Tresgot, éd. Carlotta Films, 20 €