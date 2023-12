Euromillions : un joueur remporte un million d’euros mais oublie de récupérer le jackpot

Un joueur, qui avait remporté 1 million d’euros à l’Euromillions, ne s’est pas manifesté à temps et a perdu définitivement le jackpot, a-t-on appris ce lundi 4 décembre.

Ce joueur est passé à côté de sa chance. Alors que cela faisait plus de 60 jours qu’il avait théoriquement remporté un million d’euros au tirage de l’Euromillions, le gagnant ne s’est pas manifesté à temps. Il ne peut désormais plus empocher le gros lot, a expliqué le site Tirage-gagant.

Tous les mardis et vendredis, des joueurs sont tirés au sort à la tombola My Million, qui s'ajoute au tirage de l'Euromillions. Le 3 octobre dernier, ce code valant un million d'euros a été remporté en Outre-mer, plus précisément dans un point de vente situé au sud de l’Île de la Réunion.

Le chanceux avait deux mois pour récupérer son gain mais le 1er décembre, à 23h59, le million a été officiellement perdu.

La somme perdue dans les poches de la FDJ

La Française des Jeux avait pourtant émis «un avis de recherche repris par les médias locaux» pour tenter de retrouver le gagnant. Sans succès. Le perdant, jamais au courant, n'aura pas à regretter son gain.

La somme ira rejoindre le «fond de cagnotte» remis en jeu pour les prochains tirages. On compte en tout 5 oublis en 2023, en Haute-Garonne, en Charente et les Hauts-de-France. La Française des Jeux a donc récupéré 5 millions d’euros non réclamés depuis le début de l’année.