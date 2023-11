EuroMillions : voici les 10 plus gros gains remportés

Ce vendredi 1er décembre, la Française des Jeux met en jeu la somme astronomique de 200 millions d'euros pour le tirage de l'EuroMillions. Une somme qui, si elle était remportée, ferait de l'heureux ou heureuse élu(e) l'un des plus gros gagnants de l'histoire du jeu. Petit palmarès des gains les plus fous jamais enregistrés.

230.000.000 € (Royaume-Uni, 2022)

Depuis le 19 juillet 2022, le grand vainqueur de ce palmarès est et reste Britannique. Il faut dire qu'après avoir correctement pressenti les numéros gagnants – le 6, le 23, le 27, le 40, le 41, et les étoiles 2 et 12 – l'homme a empoché la maudique somme de 230 millions d'euros.

220.000.000 € (France, 2021)

Le 15 octobre 2021, une jeune femme originaire de Tahiti, qui jouait pour la première fois, a remporté la somme de 220 millions d'euros. Quelques 60 millions de tickets avaient été vendus dans toute l'Europe, DROM-COM compris, pour participer à ce tirage historique. La vainqueuse demeure la Française ayant obtenu le plus gros gain à la célèbre loterie.

215.800.000 € (Royaume-Uni, 2022)

Le 10 mai 2022, un Britannique a remporté le jackpot de 215,8 millions d'euros grâce à une combinaison exacte des sept numéros et devient le plus gros gagnant du Royaume-Uni, avant d'être détrôné à peine plus de deux mois plus tard.

210.000.000 € (SUISSE, 2021)

Le 26 février 2021, un joueur suisse a remporté le super jackpot de 210 millions d'euros mis en jeu. Il s'agit du plus gros gain chez nos voisins helvétiques.

200.000.000 € (FRANCE, 2020)

Le 11 décembre 2020, la cagnotte de 200 millions d'euros a été remportée par un heureux Français.

193.000.000 € (Royaume-Uni, 2022)

Le 23 septembre 2022, un Britannique a remporté le jackpot de 193 millions d'euros. Il s'agit aujourd'hui du troisième plus gros gain outre-Manche.

190.000.000 € (royaume-uni, 2019)

Le 8 octobre 2019, un Britannique a trouvé les bons cinq numéros et les deux étoiles, remportant la cagnotte de 190 millions d'euros mise en jeu à l'époque.

190.000.000 € (ESPAGNE, 2017)

Le 6 octobre 2017, un seul gagnant, en Espagne, a remporté le gros lot.

190.000.000 € (PORTUGAL, 2014)

Le 24 octobre 2014, un joueur et un seul pour toute l’Europe, au Portugal, a trouvé la combinaison gagnante.

190.000.000 € (ROYAUME-UNI, 2012)

Le 10 août 2012, les Bayford, un couple du comté du Suffolk (est de l'Angleterre), ont remporté la somme astronomique de 190 millions d’euros lors du tirage.