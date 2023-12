Bruce Willis : ses proches «s’imprègnent de chaque moment», conscients que «n’importe quel jour pourrait être le dernier»

Les proches de l’acteur Bruce Willis, atteint d’une forme de démence «rare et agressive», «s’imprègnent de chaque moment» passé en sa présence, conscients que «n’importe quel jour pourrait être le dernier».

Une famille soudée face à la maladie. Atteint de démence fronto-temporale, une maladie dégénérative qui l’a contraint en 2022 à se retirer définitivement des plateaux de cinéma, Bruce Willis peut depuis compter sur le soutien sans faille de sa femme Emma, leurs enfants Mabel Ray, 11 ans, et Evelyn Penn, 8 ans, mais aussi celui de son ex-femme Demi Moore et de leurs trois filles, Rumer, Scout et Tallulah. Toutes font ensemble front, face à un état de santé qui ne cesse malheureusement de s’aggraver.

C'est déjà ensemble d'ailleurs qu'elles avaient annoncé en mars 2022 que l’acteur, âgé de 68 ans, souffrait d'aphasie, un trouble du langage qui affecte les capacités d'une personne à communiquer. Puis, en février dernier, elles avaient révélé que son état avait progressé et qu'on lui avait diagnostiqué une DFT.

Une espérance de vie très courte

Selon les données du National Institutes of Health, un département du ministère américain de la Santé, «l’espérance de vie typique des personnes atteintes de la maladie n’est que de six à huit ans, mais certaines sources médicales la situent à seulement deux ans», rapporte US Weekly qui, cette semaine, a partagé les confessions de proches de la famile de Bruce Willis.

«Il y a beaucoup plus de mauvais jours que de bons», explique une source au magazine. «Cette expérience a rapproché encore plus toute la famille. Personne ne sait combien de temps il reste à Bruce, alors ils profitent de chaque instant qu'ils passent avec lui.»

Selon une deuxième source, toute la famille vit quasiment sous un même toit. «Ils sont tous là tout le temps», dit-elle. «Une fois que Bruce a reçu le diagnostic, tout le monde s'est réuni pour garder intact le souvenir de sa famille, et pour être là pour lui rappeler constamment qu'ils l'aiment. Tout tourne autour de lui (…) Bruce bénéficie de soins 24 heures sur 24, mais au moins un membre de sa famille est toujours avec lui», ajoute-t-elle.

Rumer, qui a toujours été très proche de son père, serait souvent présente avec sa fille Louetta, âgée de 8 mois, pour qu’elle passe du temps avec son grand-père. «Rumer veut s'assurer que Louetta connaisse [Bruce]», explique encore la source.

Le jour de la fête des pères, Rumer a posté une photo de Bruce tenant sa petite fille sur Instagram, avec pour légende : «Papa, j'ai tellement de chance de t'avoir et Lou aussi.» «Rumer et ses sœurs aiment tellement leur père», commente encore la source de US Weekly, qui conclu tristement : «Elles sont très conscientes que n’importe quel jour pourrait être le dernier».