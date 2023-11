Bruce Willis : sa fille Tallulah donne des nouvelles de l'acteur atteint de démence

La fille de Bruce Willis, Tallulah, a donné des nouvelles de l’état de santé de l’acteur, atteint d’une forme «agressive» et «rare» de démence fronto-temporale, précisant toutefois qu’il était toujours «le même».

Les yeux de l'amour. A l’occasion de sa venue mercredi 8 novembre dans le talk-show de Drew Barrymore, Tallulah Willis, 29 ans, a partagé des nouvelles de l’acteur de 68 ans. Troisième des cinq filles de Bruce Willis, fruit de son premier mariage avec Demi Moore, la jeune femme a noté que son père avait développé une forme «agressive de cette maladie cognitive», précisant qu’il s’agissait d’«une forme de démence très rare».

«Comment va-t-il aujourd’hui ?», a par la suite demandé Drew Barrymore, à Tallulah. «Il est le même, et je pense qu'à cet égard, c'est la meilleure chose que vous puissiez demander». «Je vois l'amour quand je suis avec lui. Et c’est mon père et il m’aime», a-t-elle poursuivi, évoquant par ailleurs la solidarité au sein de la famille recomposée de Bruce Willis. Divorcé de Demi Moore, l’acteur est marié depuis quatorze ans avec la mannequin Emma Heming, avec qui il a deux filles, Mabel, 11 ans, et Evelyne, 9 ans.

«Nous sommes tous très proches», a ainsi souligné Tallulah. C’est d’ailleurs dans un communiqué commun que sa famille avait révélé en février 2022 que Bruce Willis était atteint d’aphasie, avant d’annoncer un an plus tard, qu’il souffrait de démence fronto-temporale, une maladie incurable.

Si sa fille Tallulah veut s’attacher à ce qu’il y a de beau, en octobre dernier, Glenn Gordon Caron, créateur de la série «Clair de Lune», qui a révélé Bruce Willis, avait expliqué que l’état de santé de l’acteur s’était dégradé. Ce dernier avait confié au New York Post que la star n’avait «plus accès à toutes ses capacités pour communiquer» et «perdu sa joie de vivre». Pourtant, comme Tallulah, Glenn Gordon Caron admettait déjà à l’époque que l’acteur était resté le même. «Il est toujours Bruce. Quand tu es avec lui, tu sais qu’il est Bruce et tu es reconnaissant qu’il soit là...».