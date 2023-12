Fête des Lumières à Lyon : découvrez les sublimes premières images de l'édition 2023

Le coup d'envoi de la Fête des lumières à Lyon est donné ce jeudi 7 décembre. Trente-deux superbes installations émailleront la ville jusqu'au 10 décembre, dont voici les premières images.

Un feu d'artifice de couleurs. La Fête des lumières 2023 est lancée ce jeudi et jusqu'à dimanche. Voici les premières images in situ de ce rendez-vous incontournable lyonnais, qui réunit environ tous les ans 2 millions de visiteurs et dévoile cette année 32 installations à travers la ville, de la Colline de Fourvière à la place de la République, en passant par le Parc de la tête d'or. Philippe Katrine y exposera notamment sa «Rose family», ses désormais célèbres personnages rose bonbon.

«la Rose Family» de Phlippe Katerine - Parc de la tête d'or

BMuriel Chaulet

Le parc de la Tête d'Or accueille en 2023 la famille mignoniste du chanteur, réalisateur et plasticien Philippe Katerine. Ces personnages humoristiques, de tailles et de formes variées se découvriront en musique : celle de Philippe Katerine évidemment.

«Ceux du fleuve» de Franck Dion - Colline de Fourvière

Muriel Chaulet

Illustrateur et réalisateur de films d'animation, Franck Dion propose un voyage onirique en imaginant des créatures, comme sorties du fleuve, venant rendre visite aux Lyonnais endormis. Une installation qui prend ses quartiers sur l'esplanade de Fourvière.

«Sign» de Vendel & de Wol - Place de la République

Muriel Chaulet

Le bassin de la Place de la République s'embrase avec «Sign». Une installation des artistes néerlandais Vendel & de Wol, pensée comme un feu de joie et composés d'une multitude de tiges mesurant jusqu'à 9 mètres.

«Cellulo/d» de Bruno Ribeiro - Place des terreaux

Muriel Chaulet

Sur les façades de la place des Terreaux, Bruno Ribeiro revisite deux œuvres des Frères Lumière - «L’Arrivée d’un train» à «La Ciotat» - réinterprétées pour l'occasion par deux programmes d'intelligence artificielle. Une installation qui interroge sur l'usage des IA dans l'art.