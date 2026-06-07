Tennis : pourquoi Moïse Kouame est-il forfait pour le tournoi de Lyon ?

Après son parcours jusqu’au 3e tour de Roland-Garros, le jeune Français Moïse Kouame a été contraint de déclarer forfait pour le tournoi Challenger de Lyon.

Il devait être l’une des principales attractions. Après son parcours jusqu’au 3e tour de Roland-Garros, Moïse Kouame (17 ans) était attendu cette semaine dans le Rhône pour disputer le tournoi Challenger de Lyon.

Mais comme l’année dernière, le jeune prodige français a été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure au coude qui l’empêche de servir convenablement.

«On a décidé de ne pas prendre trop de risques»

«Malheureusement, la nouvelle pépite du tennis français s’est blessée au coude à l’issue de son formidable parcours à Roland-Garros. Dans l’incapacité de servir correctement, il est contraint au repos forcé pour deux semaines. L’année dernière, déjà, il était prévu qu’il vienne fouler les courts du Tennis Club de Lyon avant que les aléas ne le poussent au retrait au dernier moment», ont regretté les organisateurs.

«Triste nouvelle pour vous dire que je ne pourrai pas venir malheureusement au tournoi de Lyon, dû à une douleur au coude. Avec mon équipe, on a décidé de ne pas prendre trop de risques», a indiqué, de son côté, Moïse Kouame, qui est, pour le moment, toujours inscrit au tournoi de Poznan (Pologne) la semaine suivante.

Sur la terre battue de la Porte d’Auteuil, le natif de Sarcelles (318e mondial), qui participait au premier Grand Chelem de sa carrière, avait livré de belles batailles, se révélant aux yeux du public français, avant d’être éliminé avec les honneurs au 3e tour par le Chilien Alejandro Tabilo en quatre sets. Et ce parcours devrait lui permettre de gagner une centaine de places au prochain classement ATP.