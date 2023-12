«J’ai la conscience tranquille» : Stéphane Plaza prend la parole sur les réseaux

Accusé de violences conjugales par deux anciennes compagnes, Stéphane Plaza a assuré «avoir la conscience tranquille» et attendre que «justice soit faite».

Stéphane Plaza sort du silence. Alors que l'animateur fait face à des accusations de violences conjugales, il a publié jeudi 7 décembre un message assurant se sentir droit dans ses bottes. Il évoque pour la première fois explicitement l'affaire dans laquelle il est mis en cause.

«Je vous demande d’attendre, comme je le fais, que justice soit faite pour laver mon honneur», a publié la star des émissions «Recherche appartement ou maison», «Maison à vendre» ou encore «Chasseurs d’appart». Et de poursuivre en affirmant : «J’ai la conscience tranquille, je continue et continuerai de défendre la cause des femmes».

«Je reste droit et debout»

«Je reste droit et debout et me concentre sur mon travail pour continuer à vous aider et à vous apporter du bonheur !», a poursuivi Stéphane Plaza, reconnaissant traverser une période difficile. «Mon sourire est devenu rare mais ma lumière intérieure restera magique et éternelle ! Je continuerai à l’offrir….», a conclu Stéphane Plaza.

Pour mémoire, une enquête judiciaire pour violences conjugales a été ouverte mi-octobre contre l'animateur et agent immobilier après les accusations de deux femmes.