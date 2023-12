Stéphane Plaza : l'animateur sort du silence après les accusations de violences conjugales

Plus de deux mois après avoir été accusé de violences conjugales par deux de ses ex-compagnes, Stéphane Plaza est sorti du silence en publiant deux messages sur son compte Instagram.

Les turbulences finiront par se dissiper. C’est le message transmis par Stéphane Plaza à ses abonnés de son compte Instagram à travers ses deux dernières publications.

La première, postée il y a trois jours, montre une terrasse près de la mer, en pleine nuit, avec une lune qui éclaire l’océan au loin.

Une image qui a inspiré celui qui, en septembre dernier, a été accusé de violences conjugales par deux de ses ex-compagnes sur le site de Mediapart

«La vie nous apprend que c’est parfois durant les moments les plus calmes que se prépare une tempête insoupçonnée …. Qu’importe l’intensité de la tempête ! Le destin nous ramène toujours vers le bon chemin, même si on n’a plus de bateau, juste une planche qui nous empêche de couler et qui nous dit de tenir bon. Il faut toujours savoir qui on est. J’ai la chance de savoir qui je suis et je reste droit et debout tel Kelly Slater», peut-on lire.

La deuxième publication date de ce samedi 2 décembre avec, cette fois, la photo d’un trèfle à quatre feuilles. Et un message qui semble faire référence directement aux accusations dont il fait l’objet.

«Les circonstances de la vie nous apprennent à devenir attentif au moindre signe qui se présente à nous…. Parfois ces signes sont connotés de sens et sont limpides. (...) Ces signes nous aident à tenir bon et à garder espoir ! Reste fort car les choses vont s'arranger. Le temps est peut-être orageux, mais il ne peut pas pleuvoir pour toujours», est-il écrit.

Le 16 novembre dernier, Stéphane Plaza, qui s’est fait beaucoup plus discret sur les réseaux sociaux, avait posté la vidéo d’un arc-en-ciel au-dessus de la mer avec un autre message intrigant : «La vérité sera mon arc-en-ciel».