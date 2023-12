Sydney Sweeney mordue par une araignée sur le tournage de «Tout sauf toi» : «j’ai cru que j’allais mourir»

Future Spider-Woman, Sydney Sweeney a partagé une vidéo du moment où elle a été «mordue par une araignée chasseuse» pendant le tournage de «Tout sauf toi» («Anybody But You»). «J'ai cru mourir», a confié l'actrice de la série «Euphoria».

Coup de dents ou coup de pub ? Sydney Sweeney aurait été mordue par une araignée pendant le tournage du film «Tout sauf toi» («Anybody but You»), qui sortira le 24 janvier en France. L’actrice était l’invité du Tonight Show ce 13 décembre pour la promotion de la comédie romantique, quand elle a confié à Jimmy Fallon avoir cru voir arriver sa dernière heure après avoir été mordue par une araignée. «Ils m'ont dit qu'elle avait été dressée», a déclaré la star de la série «Euphoria», à propos de l'arachnide qu’elle devait tenir dans sa main pour les besoins d’une scène. «Je ne sais pas comment on dresse une putain d'araignée», s’est-elle amusée.

La séquence en question voit son personnage trouver une énorme araignée dans les vêtements de celui incarné par Glen Powell. L’araignée serait devenue nerveuse et aurait planté ses «crocs» dans son poignet. «Donc, nous filmons, et puis le truc commence à me mordre», a-t-elle déclaré. «Mais nous étions au milieu d'une scène où j’étais censée crier». Pensant que ses hurlements faisaient partie de son jeu, personne n’aurait tout de suite compris qu’elle était réellement en souffrance, a-t-elle expliqué.

Un tournage risqué

«Alors je me tiens là avec cette araignée sur le bras, qui me mord, et je crie, et tout le monde regarde.» Au bout d’un moment son partenaire à l’écran, Glen Powell, a heureusement réalisé que quelque chose n’allait pas. «Glen était le seul à dire : 'Whoa, whoa, whoa. Je pense que c'est réel et nous avons dû couper», a-t-elle poursuivi. Dans des images du tournage de la séquence en question dévoilées au cours de l’émission, on peut voir l’actrice pousser de terribles hurlements douleur et de peur. «Je pensais que j'allais mourir. Je me disais : ‘C'est toxique. Je vais mourir.'», a-t-elle commenté.



La scène en question se déroule au bord d'une falaise. le personnage de Glen Powell se déshabille précipitamment de peur que des araignées soient en train de ramper sous ses vêtements. «Se déshabiller à la hâte au bord d'une falaise n'est pas sûr non plus», s'est-il amusé dans une interview pour Variety lors de la première du film à New York lundi soir. «Personne ne parle de ce problème de sécurité sur le plateau, où j'ai failli mourir en tombant d'une falaise en enlevant mon pantalon trop vite. Mais c'est une scène vraiment amusante, donc ça en valait la peine.»

Hasard (ou pas), cette morsure d'araignée permet à l’actrice de faire la promotion de son prochain projet, «Madame Web», le spin-off de Spider-Man dans lequel elle jouera… Spider-Woman. Amusé lui aussi par cette «coïncidence», l’animateur Jimmy Fallon a montré au public un rapport rédigé par le médecin du tournage du film, qui a écrit en plaisantant : «Premiers secours – Sydney Sweeney mordue par une araignée, maintenant Spider-Woman», un clin d’œil à la super-héroïne Marvel qui obtient ses pouvoirs après avoir reçu une injection de venin d'araignée.

L’actrice assure néanmoins que personne sur le tournage de «Tout sauf moi» n’était encore au courant qu’elle allait prochainement endosser le rôle de Spider-Woman au cinéma. Au micro de l’émission «LIVE with Kelly and Mark», elle est également revenue sur l’incident : «C’était une vraie araignée. […] Pendant que nous filmions cette scène, elle m’a mordue. Ça m’a fait tellement mal que j’ai eu d’horribles marques sur la main. J’ai dû prendre des médicaments et tout le reste. Parce qu’en Australie, tout peut vous tuer.»