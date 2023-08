Zendaya et Sydney Sweeney brisent le silence et rendent de poignants hommages à feu Angus Cloud leur partenaire dans «Euphoria»

Zendaya et Sydney Sweeney ont publié d’affectueux hommages à leur co-star dans la série «Euphoria», l’acteur Angus Cloud, décédé ce lundi à l’âge de 25 ans.

Les stars de la série «Euphoria», Zendaya et Sydney Sweeney ont eu du mal à trouver les mots pour rendre hommage à Angus Cloud, décédé lundi à l'âge de 25 ans. L’acteur était une étoile montante connue pour son rôle de dealer dans la série de HBO.

Alors que de nombreux acteurs de la série Euphoria et des personnalités ont très rapidement réagi, les deux actrices ont accusé le coup pendant quelques heures avant de partager leur tristesse avec leurs fans sur les réseaux sociaux.

Ce mardi soir, Zendaya a posté une photo d’Angus Cloud et a évoqué le souvenir impérissable que lui laissera le jeune homme, «un frère». «Les mots ne suffisent pas pour décrire la beauté infinie qu'est Angus (Conor)», a écrit la star. «Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu la chance de le connaître dans cette vie, de l'appeler un frère, de voir ses yeux chaleureux et son sourire éclatant, ou d'entendre son rire contagieux (je souris maintenant juste en y pensant) », lit-on dans la légende de la photo. «Je sais que les gens utilisent souvent cette expression lorsqu'ils parlent des gens qu'ils aiment… ‘il pouvait éclairer n'importe quelle pièce dans laquelle il entrait’, mais laissez-moi vous dire qu'il était le meilleur dans ce domaine.»

Elle a poursuivi en écrivant: «J'aimerais me souvenir de lui de cette façon. Pour toute la lumière, l'amour et la joie illimités qu'il a toujours réussi à nous donner. Je chérirai chaque instant. Mon cœur est avec sa mère et sa famille en ce moment et s'il vous plaît soyez gentil et patient car le chagrin est différent pour tout le monde.», a-t-elle conclu.

Sydney Sweeney a également posté un message plein de tendresse en l'honneur d'Angus Cloud ce mardi, écrivant à côté d'un carrousel d'images : «Angus tu étais un esprit ouvert, avec le cœur le plus gentil, et tu as rempli chaque pièce de rires».

«C'est la chose la plus difficile que j'aie jamais eue à publier, et j'ai du mal à trouver tous les mots, a poursuivi l'actrice. Ce chagrin d'amour est réel et j'aurais aimé pouvoir avoir un autre câlin», a-t-elle ajouté. «Tout mon amour est avec toi.»