Murderbot : Alexander Skarsgard rejoint le casting de la nouvelle série d'Apple TV+

Apple TV+ vient d’annoncer l’acquisition des droits d’adaptation de la suite de romans de science-fiction «Journal d’un AssaSynth» de Martha Wells. Déclinée en 10 épisodes, la série intitulée «MurderBot» pourra compter sur la présence d’Alexander Skarsgard dans le rôle principal.

Un projet très alléchant. Apple TV+ a confirmé avoir fait l’acquisition des droits d’adaptation en série télévisée de la suite de romans de l’auteure de science-fiction Martha Wells, intitulée «Journal d’un AssaSynth», et qui compte pas moins de sept tomes. La plate-forme de streaming a également précisé qu’Alexander Skarsgard (Succession, The Northman, Tarzan) incarnerait le premier rôle.

Dans cette série baptisée «Murderbot», et déclinée en 10 épisodes, le comédien y incarnera un androïde de sécurité qui a réussi à hacker son propre système pour devenir totalement autonome de sa pensée et de ses choix. Malgré son dégoût pour les émotions humaines, il se montre protecteur envers les humains sur lesquels il doit veiller. Il va toutefois se retrouver dans une situation où son autonomie, qu’il tente de masquer, menace d’être révélée au grand jour. Ce qui pourrait mettre en péril sa propre existence.

Ce sont les frères Paul et Chris Weitz (American Pie, À la croisée des mondes : La Boussole d’or, The Creator) qui s’occuperont de piloter le projet. En plus d’incarner le rôle principal, Alexander Skarsgard sera présent au générique en tant que producteur exécutif, de même que David S. Goyer (Foundation). Aucun autre détail concernant le tournage ou la diffusion n’a été communiqué pour le moment.