Platonic : Apple TV+ donne une saison 2 à la série avec Seth Rogen et Rose Byrne

Apple TV+ vient d’annoncer avoir donné le feu vert à une saison 2 de la série «Platonic», avec Seth Rogen et Rose Byrne. Les deux comédiens y incarnent Will et Sylvia, deux amis qui se retrouvent après s’être perdus de vue pendant des années. Les fans sont ravis.

Un joli cadeau. Apple TV+ vient de gâter les fans de la série «Platonic» en annonçant le lancement de la production d’une saison 2. Lancée en mai dernier, la fiction voit Seth Rogen et Rose Byrne incarner Will et Sylvia, d’anciens amis qui se retrouvent après des années sans prendre de nouvelles. Le premier vit un divorce douloureux, tandis qu’elle tente de redonner du sens à sa vie après des années passées dans le rôle de la mère au foyer. Leurs retrouvailles font immédiatement des étincelles alors que chacun se confie à l’autre sur les frustrations de son existence. Une histoire d’amitié à la fois hilarante et touchante.

«Nous sommes tellement ravis d’avoir l’opportunité de poursuivre l’histoire avec Seth, Rose, et toutes les personnes chez Apple TV+ et Sony. Spoiler de la saison 2 : Will et Sylvia ne finiront pas ensemble cette fois encore», ont commenté les créateurs de la série, Nick Stoller et Francesca Delbanco. «Dès la mise en ligne des premiers épisodes sur Apple TV+, les spectateurs ont été charmés par l’amitié amusante et sincère à laquelle Seth et Rose ont donné vie à travers leurs performances. Nous sommes impatients que les fans découvrent encore plus de situations hilarantes dans la saison 2», a ajouté Matt Cherniss, un des responsables de la programmation chez Apple TV+.

Succès critique et public, «Platonic» affiche 93% d’avis positifs sur le site américain Rotten Tomatoes. L’alchimie à l’écran entre Seth Rogen et Rose Byrne n’y est pas étrangère, le duo ayant déjà brillé dans les deux volets de la comédie «Nos pires voisins». Pour le moment, aucune information sur le tournage, le casting, ou la date de diffusion n’a été dévoilée.