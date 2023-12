Miss France 2024 : voici les tweets les plus drôles sur la cérémonie

Chaque année, la traditionnelle élection de Miss France s’accompagne de moqueries sur les réseaux sociaux. Voici une sélection des meilleurs tweets sur la cérémonie qui s’est déroulée ce samedi, en direct du Zénith de Dijon.

Suivie par des millions de téléspectateurs, l’élection de Miss France, concours de beauté préféré des Français, est largement commentée sur les réseaux sociaux. La 94e cérémonie qui s’est déroulée ce samedi 16 décembre à Dijon et a vu le sacre d’Eve Gilles, n’a pas dérogé à la règle.

Pour preuve, le costume de Miss Lorraine qui n’est pas passé inaperçu. Pour le défilé en tenue régionale, Angéline Aron-Clauss portait une toque de chef sur la tête et surtout une immense robe en forme de table sur laquelle était disposée différents plats.

«Après le pâté lorrain : la robe lorraine qui vous donne l’air d’une quiche !», «Miss Lorraine a du rire quand le créateur lui a présenté sa création», «Si c’est pas Ratatouille, c’est quoi ?», «La robe de Miss Lorraine, c’est pour me tuer», «Miss Alsace quand il faut être dans le rythme de la chorégraphie», ou encore «La dame avec des échantillons de gouda au Super U», pouvait-on lire pendant la soirée sur X (anciennement Twitter).

La robe de miss Lorraine c'est pour me tuer #MissFrance2024 pic.twitter.com/eoCzYXcNPl

Miss Tahiti en a aussi pris pour son grade, après avoir lâchement abandonné Miss Guadeloupe qui tentait d’éviter la chute sur scène : «Lâche ma robe grognasse ! Tu t’es plantée, tu t’es plantée !».

Miss Tahiti : « Ma plus grande qualité est la solidarité » Also Miss Tahiti : « Lache ma robe grognasse ! Tu t’es plantée, tu t’es plantée ! » #MissFrance #MissFrance2024 pic.twitter.com/eB0P0pi01j

Et Miss Auvergne ressemblait, selon certains, davantage à Jennifer Lawrence dans «Hunger Games» plutôt qu'à une reine de beauté... La faute à une tenue encore une fois discutable.

Jean-Pierre Foucault, l’indétrônable présentateur de ce grand concours de beauté, et Thierry Baumann, animateur des votes, ont également fait l’objet de nombreux posts moqueurs.

Jean-Pierre Foucault



c’est notre Mariah Carey,



il sort de chez lui 1 seule fois par an, tjrs à la même période,



pour le concours de Miss France.



On lui fait son gros chèque et il retourne chez lui



Bsartek, #JeanPierreFoucault



tu es le meilleur#MissFrance #MissFrance2024#JPF… https://t.co/Jd3waLXf5B

— LESASTUCESDESONIA (@sounesoune1) December 16, 2023