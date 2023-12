«What We Do in The Shadows» : la série s'arrêtera à l'issue de sa saison 6

Comédie à succès de FX, disponible en France sur MyCanal, la série «What We do in the Shadows» s’arrêtera malheureusement à l’issue de sa saison 6.

Bientôt l’heure des adieux pour nos vampires préférés de Staten Island. Bien qu’acclamée et multi-récompensée, «What We Do in the Shadows» ne connaîtra pas de septième saison, selon l'annonce, ce mardi, de la chaîne FX, qui la diffuse outre-Atlantique. La série touchera donc à sa fin avec la saison 6, dont la production commencera en janvier 2024.

Lancée pour la première fois en 2019 en tant que spin-off, et suite du faux documentaire de Jemaine Clement et Taika Waititi sorti en 2014 - qui suivait un groupe de vampires partageant une maison ensemble - «What We Do in the Shadows» est devenue l'une des comédies les plus attachantes de la télévision.

En lice à plusieurs reprises aux Emmy Awards, elle a notamment remporté le GLAAD Media Award pour la série comique l'année dernière. En janvier, elle concourra aux Critics Choice TV Awards dans la catégorie meilleure série comique, mais aussi pour les prix de meilleurs acteurs, pour Kayvan Novak et Harvey Guillén.

Aux côtés de Novak (Nandor l'Implacable) et Guillén (Guillermo de la Cruz), la série met en vedette Matt Berry (Leslie «Laszlo» Cravensworth), Natasia Demetriou (Nadja), Mark Proksch (Colin Robinson) ou encore Kristen Schaal (The Guide). A voir ou à revoir d’urgence, les cinq premières saisons sont disponibles sur MyCanal.