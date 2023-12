«Fargo» : la saison 5 inédite en France débarque ce 18 janvier sur CANAL+

Alors que ses saisons 1 à 4 sont disponibles sur myCanal, la série «Fargo» arrive sur CANAL+ ce 18 janvier, avec son brillant et immanquable «opus 5».

Attention pépite. Nommée aux Golden Globes 2024, dans les catégories Meilleure mini-série, Meilleure actrice pour Juno Temple et Meilleur acteur pour Jon Hamm, la saison 5 inédite en France de la série d’anthologie créée par Noah Hawley (Legion) - d'après la comédie noire culte des frères Coen «Fargo» - arrivera sur CANAL+ dès ce 18 janvier 2024.

Elle met en scène une mère de famille au passé trouble (incarnée par Juno Temple, vue dans «Ted Lasso») aux prises avec un shérif impitoyable (interprété par la star de «Mad Men» Jon Hamm). Jennifer Jason Leigh («Short Cuts», «JF partagerait appartement»), Joe Keery («Stranger Things»), David Rysdahl («Sans Issue»), Lamorne Morris («New Girl»), Richa Moorjani («Mes Premières Fois»), Sam Spruell («Doctor Who») et Dave Foley («Scrubs») complètent le casting.

«Une histoire vraie»

Avec le même humour noir et dans le même froid mordant que ceux du long-métrage éponyme des frères Cohen - dont la série perpétue l'esprit avec maestria depuis quatre saisons magnifiques qui peuvent être regardées indépendamment les unes des autres - les 10 épisodes de 52 minutes d'opus 5 situent leur action dans le Minnesota et le Dakota du Nord en 2019, et racontent «une histoire vraie», est-il annoncé en préambule. «A la demande des survivants les noms ont été modifiés, est-il précisé. Par respect pour les défunts, le reste est décrit exactement comme cela s’est déroulé.»

Le pitch : après une série d'événements inattendus, Dorothy 'Dot' Lyon (Juno Temple) rencontre des problèmes avec les autorités. Cette femme au foyer, en apparence typique du Midwest, est soudainement replongée dans une vie qu'elle pensait avoir laissée derrière elle...

«Fargo opus 5» sera diffusé en exclusivité sur CANAL+ à partir du 18 janvier 2024, les jeudis à 21h, à raison de deux épsiodes par soirée et disponible sur MyCanal.

Les 4 précédents opus disponibles

MyCanal permet d'ores et déjà de voir ou revoir les quatre premiers opus multiprimés de la série, avec notamment Billy Bob Thornton, Martin Freeman et Allison Tolman (opus 1), Kirsten Dunst, Patrick Wilson et Jesse Plemons (opus 2), Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead et David Thewlis (opus 3), et Chris Rock (opus 4).

A noter que CANAL+ proposera également le film culte «Fargo» des frères Coen, sorti en 1996 et récompensé, par deux fois aux Oscars, ainsi qu'au Festival de Cannes avec le Prix de la mise en scène.