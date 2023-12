Séries : les 5 meilleurs épisodes de 2023

2023 a offert de nombreuses séries exceptionnelles, certaines réservant en leur cœur des épisodes qui sont de véritables joyaux. En voici 5 qui ont marqué les esprits (avec le moins de spoilers possible).

Survivals, drames familiaux, ou encore comédie d’action avec des super-héros… Il embrasse tous les genres ou presque, voici notre Top 5 des meilleurs épisodes de l’année 2023.

Gen V, saison 1, épisode 8

«Gen V», spin-off de la série «The Boys», étend l’univers ultra violent et trash de cette dernière à l'Université Godolkin, prestigieux établissement réservé aux étudiants dotés de super-pouvoirs et qui s'entraînent, espérant devenir la prochaine génération de héros adulés par les foules (et payés des millions de dollars). L’épisode 8 de la saison 1 offre un final époustouflant en faisant de Godolkin un champ de bataille sanglant avec les participations exceptionnelles de deux stars de la série-mère, Anthony Starr (Le Protecteur) et Karl Urban (Billy Butcher).

Bargain, épisode 1

Même folie, même goût pour l’ultra-violence, même critique du capitalisme… Mise en ligne ce 5 octobre sur Paramount+ (disponible via myCanal), «Bargain» fait immanquablement penser à la dystopie sanglante «Squid Game». Récompensée par le prix du meilleur scénario à CANNESERIES, elle est tournée d'une caméra nerveuse avec une maîtrise technique remarquable, à la manière d'un long plan séquence, plongeant les spectateurs au cœur de l’action. Sous prétexte de rencontres sexuelles, des hommes sont attirés dans un hôtel isolé, avant d'être pris en otage par un réseau de trafiquants qui mettent leurs organes aux enchères. Le premier épisode est dément.

Succession, saison 4, épisode 10

C’est l’une des séries les plus adulées par la critique, après quatre saisons passionnantes «Succession» a cette année livré son ultime épisode. Les luttes de la dynastie Roy ont pris fin avec un épisode intitulé «With Eyes Open». Boucler une série d’une telle ampleur, l’exercice était périlleux et attendu au tournant, mais ce tout dernier épisode a dépassé les attentes des fans, même les plus exigeants. Qui sera le prochain PDG de Waystar Royco, le conglomérat médiatique à la Rupert Murdoch créé par feu Logan Roy et que ses enfants adultes se sont disputés durant quatre saisons ?

«Succession» maintient sa tension jusqu'aux dernières minutes, alors que les Roy continuent de sombrer dans l'autodestruction. Impeccablement interprété et filmé, «With Eyes Open» diffuse une émotion poignante, avec une excellence qui repousse les limites. Elle puise sa richesse et sa subtilité dans l'entrelac de trahisons, de tromperies et d'ambitions démesurées des Roy, tissé au long des saisons – sans parler des forces les plus sombres à l'œuvre dans la psyché des membres de la fratrie, cabossée au cours de leur enfance matériellement riche mais émotionnellement pauvre, un héritage que Logan Roy ne pourra pas leur retirer… C’est un final auquel on n’aurait pas pensé mais qui semble finalement comme destiné depuis le début à se produire. La marque des grands.

The Bear, saison 2, épisode 6

Cet épisode d’une heure est d’une intensité folle. Il plonge le téléspectateur dans une réunion de famille à Noël. Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Gillian Jacobs, Sarah Paulson, et John Mulaney y rejoignent les acteurs réguliers de la série Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Jon Bernthal, Abby Elliott et Oliver Platt. La caméra nerveuse passe de pièce en pièce dans la maison familiale où la tension, allant crescendo jusqu’à l’affrontement final au sommet entre Michael (Bernthal) et Oncle Lee (Odenkirk) d'une maîtrise incroyable. Nota Bene : ne pas demander à la très instable matriarche Donna (Jamie Lee Curtis) si elle va bien…



A noter par ailleurs que «The Bear» a également offert un petit bijou avec l’épisode «Forks», qui suivait le fougueux cousin Richie envoyé contre sa volonté dans un restaurant haut de gamme pour faire ses gammes. L’apprenti de «Karaté Kid» frottait des voitures, lui des fourchettes, et c’est très beau.

The Last of Us, saison 1, épisode 3

Le meilleur épisode de l’année toutes séries confondues est un flashback mettant en vedette Nick Offerman et Murray Bartlett, dans le rôle d'amants improbables qui se construisent un paradis isolé au lendemain d’une catastrophe qui menace d’extinction toute l’humanité. Parenthèse enchantée, cet épisode 3 laisse («Pour l'éternité» comme son titre) un souvenir sublime, comme celui des fraises après l’apocalypse.