Matthew Perry : son ex-compagne partage un terrible souvenir

Dans une interview accordée au site britannique The Sun, l’ex-compagne de Matthew Perry, Kayti Edwards, a partagé un terrible souvenir. Elle a confié que l’acteur, décédé en octobre dernier, s’est un jour collé les mains, à la glue, pour arrêter de consommer de la drogue.

Les ravages de la drogue. Alors que Matthew Perry a connu dans sa vie de nombreux problèmes de dépendance, son ex-Kayti Edwards est revenue dans les colonnes du Sun, ce week-end, sur un triste épisode. La quadragénaire, qui a brièvement été en couple avec Matthew Perry en 2006, avant de rester par la suite son amie et de travailler avec lui en 2011 en tant qu’assistante, s’est remémorée avoir un jour découvert Matthew Perry les mains collées aux jambes pour arrêter de consommer de la drogue.

Du dissolvant nécessaire pour lui enlever la glue

«J'étais chez Matthew à Hollywood Hills. Il était en mauvaise posture», a ainsi expliqué Kayti Edwards au journal. «Il s'était défoncé toute la nuit avec une pléthore de drogues, très probablement du crack et d'autres substances», poursuit-elle avant d’ajouter : «J'ai trouvé Matthew sur le canapé, les mains collées à ses jambes – c'était désespérément triste».

«J’ai dû utiliser du dissolvant pour vernis à ongles et de l’huile d’olive pour le libérer», confie la quadragénaire, revenant sur les dégâts qu'ont engendré cet acte. «Nous lui arrachions littéralement les poils des jambes et il lui restait des taches rouges, c'était assez horrible».

Dans ses mémoires «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» publiés en novembre 2022, Matthew Perry avait évoqué ses anciennes addictions aux drogues et à l’alcool, confiant avoir «dû attendre d'être sobre - et loin de la maladie active de l'alcoolisme et de la toxicomanie - pour tout écrire».

En novembre dernier, quinze jours après la tragique disparition de Matthew Perry à l'âge de 54 ans, Kayti Edwards avait déclaré au Sun qu’il n’était pas impossible que l’acteur ait cédé à ses vieux démons.