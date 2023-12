Matthew Perry : George Clooney pense que le succès de «Friends» ne rendait pas l'acteur heureux

Lors de la promotion de son nouveau film «The Boys in the Boat», George Clooney a parlé de son amitié avec Matthew Perry, et confié avoir vu que le succès de «Friends» ne suffisait pas à rendre heureux l’acteur, décédé le 28 octobre dernier.

George Clooney a confié avoir été témoin des luttes de Matthew Perry contre la dépendance, alors qu’ils étaient tous les deux stars du petit écran, les séries «Urgences» et «Friends» ayant été diffusées à la même période (de 1994 à 2009 pour la première, et de 1994 à 2004 pour la seconde). En 1995, George Clooney avait même joué dans un épisode de la sitcom culte.

Les deux hommes se connaissaient de longue date. «J'ai connu Matt quand il avait 16 ans», a ainsi déclaré George Clooney dans une interview publiée ce 19 décembre par Deadline. «Nous jouions au padle ensemble. Il a environ dix ans de moins que moi. Et c'était un enfant génial, drôle, drôle, drôle», a dit l'acteur de 62 ans.

George Clooney se souvient que Matthew Perry lui avait à cette époque confié son rêve ultime de décrocher un rôle dans une série à succès. «Tout ce qu'il nous disait, je veux dire à moi, Richard Kind et Grant Heslov, c'était, 'je veux juste participer à une sitcom. Je veux juste participer à une sitcom régulière et je serai l'homme le plus heureux du monde'», a révélé la star d’«Ocean’s Eleven».

La quête du bonheur

Même si Matthew Perry réalisera son rêve en décrochant le rôle de Chandler Bing dans «Friends», et que la série connaîtra un succès phénoménal, cela «ne lui a apporté ni joie, ni bonheur, ni paix», selon George Clooney. «Et regarder cela se dérouler sur le terrain – nous étions chez Warner Brothers, nous étions là l'un à côté de l'autre – c'était difficile à regarder parce que nous ne savions pas ce qui se passait en lui», a-t-il poursuivi, à propos de la lutte de Matthew Perry contre ses addictions, notamment aux opïodes.

«Nous savions juste qu'il n'était pas heureux et je ne savait pas qu'il prenait, quoi, douze Vicodin par jour et de tout ce dont il a parlé, tous ces trucs déchirants (qu'il avait notamment abordés dans son autobiographie, ndlr). Et cela vous dit aussi que le succès, l'argent et toutes ces choses, cela ne vous apporte pas automatiquement du bonheur», a-t-il ajouté, avant de conclure : «Vous devez être heureux de vous-même et de votre vie.»