JO 2024 : le rappeur Snoop Dogg sera à Paris pour commenter les épreuves sportives

Le rappeur Snoop Dogg sera présent à Paris lors des Jeux olympiques 2024. Il commentera certaines épreuves sportives et s'entretiendra avec des athlètes pour la chaîne américaine NBC.

De rappeur à commentateur. La chaîne américaine NBC a confié à Snoop Dogg une tâche pour le moins inattendue : commenter les épreuves des JO 2024, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août à Paris.

En effet, le rappeur californien de 52 ans travaillera à distance avec l'animateur de NBC Olympics, Mike Tirico. Tout au long de l’événement, la star va assister à plusieurs compétitions et tendre son micro à des athlètes, ainsi qu'à leurs proches.

Yup, it’s official. 2024 Paris Olympics I’m there!! @miketirico , save a seat for the Dogg pic.twitter.com/atXnKu9HJj — Snoop Dogg (@SnoopDogg) January 1, 2024

Il partira également à la découverte des monuments emblématiques de la capitale, rapporte The Hollywood Reporter, précisant que cette nouvelle a été annoncée ce dimanche soir lors du match de football opposant Minnesota Vikings à Green Bay Packers.

«J'ai grandi en regardant les Jeux olympiques et je suis ravi de voir ces incroyables athlètes à Paris. C’est une célébration du talent, du dévouement et de la quête de la grandeur», a déclaré Snoop Dogg, rendu célèbre par son album solo «Doggystyle», produit par Dr. Dre.

«rendons ces jeux inoubliables»

«Nous allons assister à des compétitions incroyables et, bien sûr, j’apporterai mon style ‘Snoop’», a-t-il ajouté.

«Ce seront les Jeux olympiques les plus épiques de tous les temps, alors restez à l’écoute. Élevons, célébrons et rendons ces jeux inoubliables», a poursuivi l’interprète de «Who Am I (What's My Name)?», qui a récemment affirmé qu’il arrêtait de fumer.

Pour mémoire, Snoop Dogg avait déjà fait sensation en tant que commentateur, en 2021, lors des Jeux olympiques de Tokyo. Le rappeur avait commenté une épreuve d’équitation avec l'acteur Kevin Hart et la séquence avant rapidement généré des millions de vues. À ce jour, elle a été visionnée 2 millions de fois sur Youtube.