Tennis de table : pourquoi Alexis Lebrun pourrait ne pas participer aux JO 2024 en simple ?

Devenu 3e joueur français au classement mondial derrière son frère Félix et Simon Gauzy, Alexis Lebrun pourrait ne pas participer aux JO 2024 en simple.

Une chute lourde de conséquences pour l’aîné des frères Lebrun ? A trois mois des JO 2024, Alexis Lebrun (20 ans) a dégringolé au dernier classement ITTF, passant de la 21e à la 33e place dans la hiérarchie mondiale. Le pongiste tricolore a reculé de douze places en raison notamment de ses récentes performances, lui qui a été éliminé dès le 1er tour à la Coupe du monde de Macao et de la perte de ses points acquis l’année dernière. Et il n’est plus le n°2 français, derrière son petit frère.

Il est désormais devancé par Simon Gauzy, devenu 23e joueur mondial, alors que Félix Lebrun occupe, de son côté, le 6e rang, après avoir perdu une place. Un changement qui a son importance car seuls les deux premiers français au classement du 18 juin pourront participer aux JO 2024 en simple. Mais tout n’est pas encore perdu pour Alexis Lebrun, qui est engagé dans une véritable course contre-la-montre et une bataille à distance avec Simon Gauzy pour être présent cet été à Paris.

Pour espérer accompagner son frère et redevenir le n°2 français, il va devoir engranger des points, notamment au Grand Smash de Djeddah (Arabie saoudite), programmé du 1er au 11 mai prochain, puis au Champions de Chongqinq (Chine), qui aura lieu du 30 mai au 3 juin. Deux échéances capitales.