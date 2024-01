«D'Argent et de Sang» : la très attendue partie 2 arrivera le 22 janvier sur Canal+

La très attendue suite de la série «D’Argent et de Sang», avec Niels Schneider, Vincent Lindon et Ramzy Bedia, sera dévoilée à partir du 22 janvier sur CANAL+.

Après l'arnaque, la traque. Subtile et passionnante, «D'Argent et de Sang», la Création Originale signée Xavier Giannoli d’après le livre-enquête de Fabrice Arfi, dévoilera les six épisodes de sa partie 2 sur CANAL+ à compter du 22 janvier 2024, les lundis à 21h à raison de deux épisodes, puis un, par soirée, ainsi que sur MyCanal, où les six premiers épisodes s'offrent encore comme un beau cadeau aux amateurs de séries de qualité.

Dans les épisodes 7 à 12, Jérôme Attias (Niel Schneider), golden boy en manque de frissons, et Bouli (David Ayala) et Fitous (Ramzy Bedia), les deux petits escrocs de Belleville à qui il s'est associé contre toute attente, parviennent à engranger des millions d’euros en détournant la TVA sur le marché des quotas carbone. Alors qu’ils flambent sans vergogne, Simon Weynachter (Vincent Lindon), qui rêve de les faire tomber jusqu'à l'obsession, sombre peu à peu dans la folie…

"Désormais, c’était plus seulement une histoire d’argent. C’était une histoire de sang aussi.” #DArgentEtDeSang Partie 2, dès le 22 janvier seulement sur CANAL+. pic.twitter.com/eOPn38BEDr — CANAL+ (@canalplus) January 1, 2024

Première incursion dans le monde des séries du réalisateur Xavier Giannoli, «D’argent et de Sang» est librement inspirée de l'«escroquerie du siècle», cette gigantesque arnaque à la TVA sur la taxe carbone à la fin des années 2000. Une combine qui a vu des milliards d’euros de fraude fiscale détournés sur le dos des finances publiques et de la lutte contre le changement climatique.