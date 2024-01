Golden Globes 2024 : les plus beaux looks des stars

Les stars du petit et du grand écran se sont réunies ce dimanche à Los Angeles pour la 81e cérémonie des Golden Globes. Margot Robbie, Dua Lipa, Taylor Swift ou encore Emma Stone ont foulé le tapis rouge, parées de leurs plus beaux atours.

L’actrice Margot Robbie, alias Barbie dans le film éponyme de Greta Gerwig, a arboré une robe Giorgio Armani de couleur rose bonbon, rappelant l’univers de la célèbre poupée. Grand favori, le long-métrage est finalement reparti avec seulement deux prix : le nouveau Golden Globe du meilleur succès commercial et le prix de la meilleure chanson originale.

Margot Robbie at the 81st Golden Globe Awards. pic.twitter.com/m0116cnDor

La chanteuse Dua Lipa a elle aussi fait le déplacement. Elle est arrivée vêtue d’une robe noire bustier, brodée d'empiècements dorés. Sa tenue a été confectionnée par la Maison italienne Schiaparelli.

Dua Lipa wearing Schiaparelli at the Golden Globes pic.twitter.com/RAsKTMce2y

La star américaine Taylor Swift a fait sensation sur le tapis rouge. L'interprète de «Love Story» portait une robe Gucci à sequins de couleur vert pomme, sublimée par des bijoux de la marque De Beers.

De son côté, Jennifer Aniston a opté pour une robe bustier Dolce & Gabbana, à la fois sobre et élégante.

Jennifer Aniston for the 81st Golden Globes Awards pic.twitter.com/MtKRl2dC4T

Nommée pour «Le challenge», dans la catégorie meilleure actrice dans une comédie musicale ou comédie, Jennifer Lawrence s'est elle aussi glissée dans une robe noire, signée Dior.

Jennifer Lawrence attending the Golden Globes in Dior pic.twitter.com/EdOF6Atych

Jennifer Lopez a attiré tous les regards avec son incroyable robe bustier rose poudré, composée de manches bouffantes aux détails floraux. Sa tenue, élaborée par Nicole + Felicia Couture, était assortie d'une longue traîne.

Jennifer Lopez is pretty in pink at the #Golden Globes. pic.twitter.com/IlAzedU819

