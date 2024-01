Emmy Awards : «Succession», «The Last of Us», «The White Lotus»... Quelle série part-elle grande favorite ce soir ?

Après avoir été retardée par la grève à Hollywood, la 75e édition des Emmy Awards se tiendra ce lundi soir à Los Angeles. «Succession», «The Last of Us», «The White Lotus»... Découvrez quelles sont les séries qui partent grandes favorites de la plus prestigieuse des cérémonies de la télé américaine.

Reportée de quatre mois en raison des grèves à Hollywood, la 75e cérémonie des Emmy Awards se tiendra ce lundi soir à Los Angeles et sera retransmise en direct sur CANAL+. Les votes ont été enregistrés au cours de l'été et certaines séries nommées le sont pour des saisons diffusées il y a plus d'un an. Les pronostics sont clairs : «Succession», avec ses 27 nominations, devrait repartir avec pléthore de statuettes, dont celle de la meilleure série dramatique, qu'elle a déjà gagnée à deux reprises.

Cette production HBO encensée par la critique, et dont la dernière saison a été diffusée cette année, suit les luttes intestines de la richissime famille Roy, une dynastie aux commandes d'un puissant empire médiatique. Comme dans l’histoire, trois têtes d’affiche de la distribution ont mené une lutte acharnée dans la catégorie du meilleur acteur dans une série dramatique : Kieran Culkin, Jeremy Strong et Brian Cox. Sarah Snook est quant à elle favorite pour remporter le titre de la meilleure actrice et Matthew Macfadyen, son mari à l’écran qui vient de remporter le Golden Globe du meilleur second rôle masculin dans une série, a de grandes chances d'être consacré à nouveau lundi. «Succession» devrait également s’imposer dans la prestigieuse catégorie de meilleure série dramatique, bien que l’on aimerait voir la dernière saison de «Better Caul Saul» l’emporter elle aussi.

La domination de «Succession» est telle qu’elle pourrait éclipser les autres mastodontes tels que «The Last of Us», malgré ses 24 nominations. Cette meilleure adaptation de jeu vidéo saluée à raison par le public et la critique, pourrait repartir bredouille, à moins que les deux stars de cette série post-apocalyptique, Pedro Pascal et Bella Ramsey, ne créent la surprise…



«The White Lotus», troisième sur le podium des favorites de la 75e édition des Emmy Awards, avec ses 23 nominations, pourrait le titre de meilleur second rôle féminin dans une série dramatique, avec quatre nommées sur huit. Seule star à revenir dans la deuxième saison de cette satire piquante sur les milieux aisés, Jennifer Coolidge arrive en tête des pronostics.

Course serrée du côté des comédies et des mini-séries

Du côté des comédies, «The Bear», qui plonge dans les coulisses d’un restaurant et d'une famille dysfonctionnelle (et n’est pas à proprement parler une comédie mais se retrouve toujours mystérieusement rangée dans cette catégorie), est en bonne position pour sa première saison (c’est celle-ci qui avait été prise en compte lors des votes).

Mais la course sera serrée avec «Abbott Elementary», qui narre avec humour le quotidien d’une école élémentaire. Quinta Brunson, après sa victoire dans la catégorie scénario en 2022, pourrait cette année emporter le trophée de la meilleur actrice. A noter que si les stars de «The Bear», Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach ne sont pas récompensées ce soir, elles auront une nouvelle chance en septembre, pour l'édition 2024 des Emmys, durant laquelle la saison 2 de la série sera éligible. «Ted Lasso», largement récompensée par le passé, aura une dernière possibilité lundi d'engranger des statuettes, après une troisième et dernière saison qui a déçu le public et la critique.

Les catégories des mini-séries, réservées à celles qui ne comptent qu'une seule saison, sont toujours très disputées. Et cette année, «Acharnés», qui met en vedette Ali Wong et Steven Yeun dans le rôle de deux personnes dont le banal incident sur un parking se transforme en une folle bataille vengeresse, et «Dahmer - Monstre : l'histoire de Jeffrey Dahmer», font la course en tête avec 13 nominations. Ali Wong et Jessica Chastain (pour «George & Tammy») font figure de favorites pour la meilleure actrice. Glaçant en tueur en série, Evan Peters, favori pour remporter l'Emmy du meilleur acteur pour «Dahmer - Monstre : l'histoire de Jeffrey Dahmer», pourrait se faire coiffer au poteau par Steven Yeun.

Les nominations dans les principales catégories :

Meilleure série dramatique

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Meilleure comédie

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Fonction : juré

La Fabuleuse Mme Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Mercredi

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique

Sharon Horgan, Bad Sisters

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale : la servante écarlate

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, La Diplomate

Sarah Snook, Succession

Meilleur acteur dans une série, comédie

Bill Hader, Barry

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders In The Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Meilleure actrice dans une série, comédie

Christina Applegate, Dead To Me

Rachel Brosnahan, La Fabuleuse Mme Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Mercredi

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique

F. Murray Abraham, The White Lotus

Nicholas Braun, Succession

Michael Imperioli, The White Lotus

Theo James, The White Lotus

Matthew Macfadyen, Succession

Alan Ruck, Succession

Will Sharpe, The White Lotus

Alexander Skarsgard, Succession

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Elizabeth Debicki, The Crown

Meghann Fahy, The White Lotus

Sabrina Impacciatore, The White Lotus

Aubrey Plaza, The White Lotus

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Simona Tabasco, The White Lotus

Meilleur second rôle masculin dans une série, comédie

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Fonction : juré

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Meilleur second rôle féminin dans une série, comédie

Alex Borstein, La Fabuleuse Mme Maisel

Ayo Edebiri, The Bear

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Shrinking

Meilleure mini-série

Acharnés

Dahmer - Monstre: L'histoire de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones & The Six

Anatomie d'un divorce

Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm

Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendales

Taron Egerton, Black Bird

Evan Peters, Dahmer - Monstre: L'histoire de Jeffrey Dahmer

Steven Yeun, Acharnés

Michael Shannon, George & Tammy

Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm

Jessica Chastain, George & Tammy

Ali Wong, Acharnés

Lizzy Caplan, Anatomie d'un divorce

Dominique Fishback, Swarm

Riley Keough, Daisy Jones & the Six

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things