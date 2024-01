Emmy Awards 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Organisée à Los Angeles, la 75e cérémonie des Emmy Awards sera diffusée ce lundi soir en direct et en exclusivité sur CANAL+.

De quoi rendre les fans de séries fous de joie. Ce lundi 15 janvier, CANAL+ diffusera pour la première fois, en direct et en exclusivité, la cérémonie des Emmy Awards, les plus prestigieuses récompenses de la télévision américaine.

Pour se mettre dans l'ambiance et ne rien rater de l’arrivée des stars du petit écran, le rendez-vous est donné à partir de 23h30.

La chaîne proposera à cette occasion un dispositif spécial au cours d'une «Nuit des Emmys», avec au programme un plateau en direct animé par Renan Cros et Didier Allouch entre Paris et Los Angeles et le reportage «En route pour les Emmys» signé Didier Allouch.

Quant à la cérémonie officielle, animée cette année par Anthony Anderson, elle sera retransmise à partir de 00h50.

La 75ème cérémonie des #Emmys c’est dans la nuit de lundi à mardi, et pour l’occasion @imnotgenekelly et sa bande vont veiller avec vous toute la nuit, accompagnés de @CanalDidier en direct du tapis rouge pic.twitter.com/kvnRltLSMn — CANAL+ (@canalplus) January 12, 2024

«Succession» arrive en tête

Pour rappel, la série «Succession», chronique grinçante d'une famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, est en tête des nominations. Le drame apparaît en effet dans 27 catégories. Elle affrontera notamment le survival post-apocalyptique «The Last of Us» et «The White Lotus», qui comptent respectivement 24 et 23 nominations.

Parmi les autres nominations notables, «La Fabuleuse Mme Maisel» fait bonne figure avec 14 nominations, tout comme «The Bear», avec 13 nominations. Les séries de Disney+/Star Wars «The Mandalorian», «Andor» et «Obi-Wan Kenobi» ont elles aussi été plébiscitées, puisqu’elles cumulent ensemble 22 nominations.

Les séries CANAL+ sont représentées avec «What We Do in the Shadows», «Yellowjackets» (Meilleure série dramatique, et Meilleure actrice dans une série dramatique pour Melanie Lynskey), ou encore l’excellente «Love & Death» (Meilleur acteur de second rôle dans une mini-série pour Jesse Plemons).

La cérémonie des Emmy Awards devait initialement se tenir le 18 septembre, mais avait été reportée de près de quatre mois en raison de la grève des acteurs et scénaristes qui a paralysé Hollywood.