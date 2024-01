Emmy Awards : le casting d'Ally McBeal réuni sur scène pour une chorégraphie endiablée (vidéo)

Les fans d’«Ally McBeal», série incontournable de la fin des années 1990, ont vu Calista Flockhart, Greg Germann, Peter MacNicol, et Gil Bellows être réunis sur la scène de la 75e édition des Emmy Awards pour une chorégraphie endiablée.

Un moment de pure nostalgie. Pour célébrer le 75e anniversaire des Emmy Awards, l’académie a organisé plusieurs réunions d'acteurs des séries ayant marqué l’histoire de la cérémonie, comme «The Sporanos», «Game of Thrones» ou encore «Grey’s Anatomy».

Mais il faut bien reconnaître que la réunion du casting d’«Ally McBeal» aura offert le moment le plus mémorable de la soirée avec l’exécution d’une chorégraphie parfaite réunissant Calista Flockhart, Greg Germann, Peter MacNicol, et Gil Bellows.

Les fans auront reconnu le clin d’œil à la salle de bain mixte présente dans les bureaux du cabinet d’avocats où de nombreuses scènes inoubliables de la série se sont déroulées.

«J’adore travailler avec Peter, Gil, et Greg – encore aujourd’hui. L’ensemble du casting de la série était tellement talentueux, magique, et la série en elle-même, créée par le brillant David E. Kelley, lauréat de onze Emmy Awards, était révolutionnaire, unique, et nous a donné un bébé dansant et une salle de bain mixte. Ally McBeal défiait les conventions avec humour et humanité», a confié Calista Flockhart.

Diffusée en 1997 et 2002, pendant 5 saisons, «Ally McBeal» suivait les mésaventures des employés d’un cabinet d’avocats de Boston vivant au rythme des affaires, des victoires et des défaites au tribunal, et de leurs vies sentimentales souvent compliquées. La série avait réussi à se démarquer avec son ton unique, son humour ravageur, et ses effets visuels peu commun à l’époque.