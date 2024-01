Emmy Awards : «Succession» et «The Bear» dominent les récompenses de la télévision américaine

La série «Succession» a conclu sa quatrième et ultime saison avec six récompenses lors de la 75e édition des Emmy Awards. La dramédie de Disney+, «The Bear» a dominé la catégorie des comédies avec six trophées, tandis que la série limitée «Acharnés» repart avec cinq prix.

Une domination historique. Lancée en 2018 sur la chaîne américaine HBO, «Succession» s’est conclue avec une saison 4 acclamée par le public et la critique. Avec 27 nominations pour cette 75e édition des Emmy Awards, elle faisait figure de grand favori. Elle a terminé la soirée avec six distinctions, dont la plus prestigieuse de la «meilleure série dramatique» qu’elle aura remporté à trois reprises sur les quatre nominations de son histoire dans cette catégorie (la seule défaite remonte à 2019, où «Game of Thrones» s’était imposée).

On notera au passage que Jesse Armstrong, le créateur de «Succession», est entré dans l’histoire en devenant le premier scénariste à remporter le trophée pour chacune de ses nominations – un parfait 4/4 le concernant – dans la catégorie du «meilleur scénario dans une série dramatique». Un exploit jamais vu à Hollywood.

Une place dans l'histoire

«The Bear» est l’autre grand gagnant de la cérémonie avec six récompenses, dont Jeremy Allen White qui repart avec l’Emmy du «meilleur acteur dans une comédie» pour sa première nomination, tout comme ses camarades Ayo Edebiri (meilleure actrice de second rôle dans une comédie) et Ebon-Moss Bachrach (meilleur acteur de second rôle dans une comédie).

Avec cinq récompenses en tant que série limitée – meilleure série limitée, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario et meilleure réalisation – «Acharnés» et son créateur Lee Sung Jin ont largement dominé leur catégorie. À tel que l’éventualité d’en faire une anthologie, avec une histoire distincte pour la saison 2, a été évoquée au cours de la soirée.

La comédien Quinta Brunson a également marqué l’histoire de la cérémonie en remportant le prix de la «meilleure actrice dans une comédie» pour son rôle dans la série «Abbott Elementary», un faux documentaire humoristique qui suit les galères d’une institutrice d'une école publique de Philadelphie confrontée au manque de moyens. Elle est devenue la première afro-américaine à remporter le trophée depuis Isabel Sanford, en 1981, pour son rôle dans «The Jeffersons».