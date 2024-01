Kate Moss célèbre ses 50 ans : ses couvertures et shootings les plus emblématiques

Kate Moss fête ce mardi 16 janvier ses 50 ans. Mannequin phare des années 1990, la «brindille» a fait plus de 300 couvertures de magazines. Parmi elle, celle de Playboy à l’occasion des 60 ans du magazine. Tour d’horizon de ses «unes» et campagnes les plus mémorables.

une Première couverture en 1990

Repérée en 1988, à seulement 14 ans, par l'agence Storm à l'aéroport de New York, Kate Moss fait sa première couverture de magazine deux ans plus tard. La jeune fille alors âgée de 16 ans affiche son visage juvénile en une du magazine britannique The Face. Le début d'une longue série.

La campagne Calvin Klein la propulse

A 18 ans, en 1992, Kate Moss voit sa carrière propulsée sur le devant de la scène grâce à la campagne de lingerie pour Calvin Klein. La mannequin photographiée par Herb Ritts y pose seins nus a côté de l'acteur Mark Wahlberg. Un shooting qui va faire de la «brindille» - surnom qu'elle doit à sa silhouette filiforme et à sa petite taille (1,70 m) - une star planétaire. Pourtant, elle confiait en 2022 ne pas garder un bon souvenir de cette séance, expliquant s'être sentie «vulnérable».

sa Première couverture pour Vogue

Le top, qui au fil de sa carrière a posé à de nombreuses reprises en couverture du magazine Vogue, figure pour la première fois en une du journal en mars 1993 dans la version britannique. La star née en 1974 à Londres y incarne le style british, comme en témoigne cette couverture «London style...London girls». Un an plus tard, elle fera la une de Vogue Paris.

l'Egérie Burberry

Mannequin pour Dior, Yves Saint Laurent, Gucci, Dolce & Gabbana ou encore Longchamp, elle est aussi dès la fin des années 1990, le visage de la marque Burberry, à qui elle donne définitivement un coup de jeune à l'occasion de la campagne automne-hiver 1999-2000. Une collaboration qui va durer. En 2014, la marque crée l'évènement en réunissant Kate Moss et sa consœur Cara Delevingne, pour la sortie du parfum My Burberry.

Kate Moss rencontre Chanel

Au début des années 2000, Kate Moss devient égérie Chanel. Dix ans après Vanessa Paradis et son célèbre spot publicitaire sorti en 1991 pour la griffe, Kate Moss pose seulement habillée d'un collier de perles pour le parfum Coco Mademoiselle. Pour la petite histoire, Kate Moss doit en quelque sorte sa célébrité à Vanessa Paadis. En effet, la star française avait à l'origine été choisie par Calvin Klein pour sa campagne lingerie en 1990, mais cette dernière ayant refusé, c'est Kate Moss qui incarnera la marque. Les deux femmes ont d'ailleurs un autre point commun puisqu'elles ont, toutes les deux, été en couple avec Johnny Depp : Kate Moss entre 1995 et 1997, et Vanessa Paradis de 1998 à 2012.

La mannequin en une de Playboy

Pour les 60 ans du célèbre magazine Playboy, Kate Moss, incarnation d'une mode libre et rock'n'roll, est choisie pour faire la une de ce numéro anniversaire. Elle pose en body de satin et oreilles de lapin. Elle succède notamment à d'autres stars, à l'instar de Marilyn Monroe en 1953, Brigitte Bardot, en 1974, ou encore Cindy Crawford en 1988.

Kate Moss rock et chic pour Saint Laurent

Alors qu'en 2002, Kate Moss annonce prendre sa retraite des podiums, elle continue d'être l'égérie de plusieurs maisons de haute couture. En 2021, la brindille pose pour Saint Laurent, rue de Verneuil, et cultive son image rock et chic.

En duo avec sa fille en décembre

Pour sa dernière couverture en date, en décembre dernier, Kate Moss pose avec sa fille Lila Grace, 21 ans, à qui elle a résolument passé le flambeau. Comme sa mère, la jeune fille, fruit de son union avec le co-fondateur du magazine Dazed & Confused Jefferson Hack, foule les podiums depuis ses 19 ans. Elle fait d'ailleurs partie des talents de l'agence de mannequin fondée par Kate Moss en 2016.