Constellation : Noomi Rapace perdue dans l'espace dans la bande-annonce de la série d'Apple TV+

La série de science-fiction «Constellation» voit Noomi Rapace incarner une astronaute de retour sur Terre, après une terrible catastrophe dans la station spatiale où elle se trouvait. Lancement prévu à partir du 21 février prochain sur Apple TV+.

À la frontière du réel. Apple TV+ vient de dévoiler la première bande-annonce de «Constellation», une série de science-fiction dans laquelle Noomi Rapace (Millenium, Prometheus) incarne Johanna, une astronaute en mission dans la station spatiale internationale, jusqu’au jour où un événement inattendu crée une catastrophe à bord. De retour sur Terre de manière miraculeuse, Johanna va découvrir que des éléments clefs de son existence ont changé. Elle s’engage dès lors dans une quête désespérée pour comprendre ce qui lui est arrivé, dans l’espoir de retrouver la vie qu’elle a perdue.

Présentée comme «une aventure spatiale pleine d’action et une exploration des côtés sombres de la psychologie humaine», «Constellation» a été créée et écrite par Perter Harness, connu pour son travail sur «Wallander», «Doctor Who» ou encore «La Guerre des mondes». Le casting peut également compter sur les présences de visages connus, notamment Jonathan Banks (Breaking Bad), James D’Arcy (Oppenheimer), Julian Looman (Emily in Paris), ou encore Oliver Hirschbiegel (Downfall).

Les trois premiers des huit épisodes qui composent la série seront disponibles le jour du lancement de la série sur Apple TV+ (disponible via myCANAL), le 21 février prochain. Avant une diffusion au rythme d’un épisode par semaine jusqu’au 27 mars.