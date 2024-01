Katy Perry et Orlando Bloom : leur transformation surprise en extraterrestres agite les réseaux sociaux

Katy Perry et Orlando Bloom sont apparus transformés en extraterrestres sur les réseaux sociaux, ce dimanche 21 janvier, suscitant rapidement l'interrogation sur la toile.

Une signification à venir ? Sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, ce dimanche 21 janvier, la chanteuse Katy Perry a partagé des photos d'elle avec son fiancé, Orlando Bloom, en tenue de soirée. Cependant, les internautes ont été intrigués par plusieurs détails. Les sourcils de la pop star étaient recouverts de prothèses en forme d'antennes et ses oreilles portaient également des prothèses pointues, assorties à celles de l'acteur de 46 ans.

L’artiste de 39 ans a écrit en légende de la photo, likée plus 555.000 fois : «Dans l’espace et les yeux étoilés», sans fournir de contexte ni d'explication sur la raison de cette transformation.

La suite de son tube «E.T. 2.0»

Les admirateurs de la chanteuse, suivie par 206 millions de personnes, ont immédiatement évoqué sa célèbre chanson «E.T.», sortie en 2010, en collaboration avec Kanye West.

«E.T. 2.0 arrive» a commenté un internaute, tandis qu'un autre a déclaré : «Je pensais que c'était E.T. 2.0». Cependant, de nombreux abonnés se demandent toujours pour quelle occasion les nouveaux looks ont pu être réalisés. La réponse est peut-être à trouver tout simplement dans leur passion commune pour les extra-terrestres, et plus généralement les théories conspirationnistes.

En 2016, Katy et Orlando se sont croisés pour la première fois et ont décidé de se fiancer trois ans plus tard, en 2019. Ils ont une fille de trois ans, appelée Daisy Dove Bloom.