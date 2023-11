Katy Perry : sa touchante déclaration d'amour à sa fille Daisy Dove lors d'un concert

La fille de Katy Perry, Daisy Dove, 3 ans, a fait sa première apparition publique ce week-end à Las Vegas. L'occasion pour la chanteuse de lui adresser un touchant message.

Une invitée très spéciale. Katy Perry a adressé un message plein d’amour à sa petite Daisy Dove, 3 ans, ce samedi lors du dernier concert de sa résidence à Las Vegas.

«Daisy, je t'aime tellement», a déclaré la chanteuse depuis la scène, comme on le voit dans une vidéo publiée sur Twitter, avant que la caméra ne se tourne vers le public pour montrer la petite fille au côté de son papa Orlando Bloom. «Tu es ma meilleure amie. Je suis tellement contente que tu sois là», a ajouté l'interprète d'«I Kissed a Girl».

Dans une autre vidéo, on peut entendre Katy Perry remercier sa famille et son «partenaire Orlando qui est d’un soutien incroyable et un père extraordinaire», a-t-elle dit avant de lui lancer un «je t'aime.»

Katy Perry a ajouté : «J'ai créé ce spectacle après la naissance de ma fille, Daisy Dove. Quand je l’ai rencontrée, c’était comme si tout l’amour que je recherchais s’était enfin manifesté. Elle m'a guérie, elle m'a guérie et elle m'a montré comment jouer à nouveau. Ce spectacle est donc destiné à l'enfant à l'intérieur de chacun d'entre nous, et à l'espoir qui réside dans le fait que si nous pouvions tous voir la vie à travers les yeux d'un enfant, nous serions libres».

Katy Perry et Orlando Bloom, tous les deux âgés de 46 ans, ont accueilli Daisy en août 2020. La petite fille est le premier enfant de Katy et le second pour l’acteur déjà père de Flynn, 12 ans, né de ses amours avec son ex-femme Miranda Kerr. Orlando Bloom avait confié à Hello Magazine avoir eu le coup de foudre pour Katy Perry dans les coulisses des Golden Globes, en 2016.