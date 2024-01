Koh-Lanta : quelle est cette nouvelle règle qui va changer la mécanique du jeu ?

Le jeu d'aventure Koh-Lanta sera de retour dans quelques semaines avec une 25e saison, «Les Chasseurs d’Immunité», riche en nouveautés.

C'est reparti. Vingt nouveaux candidats, 10 hommes et 10 femmes, vont s’aventurer dans la nouvelle saison de Koh-Lanta qui sera diffusée à partir de ce 13 février sur TF1. Cette 25e édition tournée sur une île aux Philippines est intitulée «Les Chasseurs d'Immunité».

Et comme son nom l’indique, elle donnera un rôle prépondérant aux fameux colliers d’immunité. Plus nombreux que jamais, ces sésames apparus dans la saison 11 seront cachés aux quatre coins de l’île. Les chanceux qui les trouveront seront le plus souvent, et comme d'habitude, protégés de l’élimination lors du Conseil. Mais pas toujours. La production révèle que certains colliers les doteront de pouvoirs inédits.

De nouveaux types de colliers vont en effet faire leur apparition, comme le précise un communiqué de presse. Des bijoux aux «pouvoirs immenses et inédits» qui changeront la mécanique du jeu, puisque certains pourront par exemple immuniser le détenteur ainsi qu’un autre aventurier de son choix, et d'autres immuniser deux aventuriers, mais pas celui qui l’a trouvé. Pour mettre la main dessus, il n'y aura qu'«une seule solution : partir en chasse grâce aux indices mis en jeu», est-il expliqué.

L’aventure #KohLanta est de retour.





Cette saison, de nouveaux colliers d’immunité font leur apparition.





', dès le 13 février sur @TF1 et @tf1plus pic.twitter.com/UDDTFbGNJm — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) January 23, 2024

Des épreuves de confort permettront aux aventuriers de découvrir ces indices, mais il leur faudra rester discrets. Pour au moins l’un des indices, «il faudra approcher d’une source de chaleur afin que l’écriture soit lisible», rapporte Le Parisien. Une difficulté de taille puisque le feu échappe rarement au regard des aventuriers...

Des jeux inédits feront également leur apparition en plus des classiques. Comme de tradition, chacun des aventuriers tentera de remporter les 100.000 euros promis au vainqueur à l’issue de la célèbre épreuve des poteaux.