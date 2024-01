Koh-Lanta : voici les 10 candidats emblématiques du jeu d'aventure

Alors que Koh-Lanta doit faire son retour dans quelques semaines avec une 25e saison baptisée «Les Chasseurs d’Immunité», voici les 10 candidats qui ont marqué le jeu d'aventure, depuis son lancement en 2001.

Des profils variés. Depuis le lancement de Koh-Lanta sur TF1 en 2001, les téléspectateurs ont vu défiler des centaines de candidats, dont certains ont laissé une marque indélébile dans leur mémoire. Alors qu'une 25e édition s'apprête à voir le jour, le temps est venu de rendre hommage aux 10 aventuriers emblématiques de l'émission.

Moundir, le roi de la «punchline»

© Alain Issock/ALP/TF1/Bureau 233/TF1

Moundir a fait son apparition dans le jeu d’aventure de TF1, et dans la vie des téléspectateurs français, en 2003 lors du «Koh-Lanta : Bocas del Toro» (3e édition). Et dès le départ, la production a certainement compris qu’elle tenait en lui un candidat pas comme les autres, capable de faire le buzz en une phrase. Une personnalité clivante qui provoquait un sentiment de malaise perceptible chez ses camarades de jeu, en raison de ses coups de colère et autres réflexions misogynes.

Il participera à deux éditions spéciales par la suite, en 2009 et 2014. Un peu plus apaisé (quoique), il s’imposera définitivement comme le roi de la «punchline», avec des phrases cultes que les fans de Koh-Lanta se remémorent avec émotion encore aujourd’hui, comme parmi tant d'autres, la fameuse «Pour être un aventurier, c’est comme le lait : faut pas être demi-écrémé, faut être entier». À déguster sans modération.

Grégoire, le roi du feu

© D.R.

Grégoire restera le premier aventurier à avoir fait du feu par ses propres moyens dans Koh-Lanta. Une performance qui force le respect. Après une participation dans la 7e édition, ce jardinier amoureux de la nature, qui vivait (par choix) dans sa voiture au moment de sa première participation, a remporté l’édition spéciale «Le Choc des héros» en 2010. Une récompense méritée pour un des meilleurs aventuriers ayant participé au jeu d’aventure de TF1.

Claude, l’homme (quasi) invincible

© D.R.

Avec 22 succès dans les épreuves individuelles, Claude est de loin le candidat le plus victorieux de l’histoire du jeu, dont deux orientations et une victoire sur les poteaux. Ecœurant de facilité, aussi bon dans les épreuves d’équilibre que dans l’eau, puissant et rapide, il a souvent agacé ses concurrents en raison de ses compétences sportives (et d’une activité limitée au strict minimum sur le camp).

Deux fois finaliste, il n’avait jamais été désigné par ses camarades de jeu comme le grand gagnant de Koh-Lanta jusqu'à l'édition «La Légende» en 2021 où le jury final le couronnera comme le vainqueur de cette édition anniversaire... avant que le scrutin ne soit annulé par la production en raison des soupçons de tricheries. Quel gâchis !

Marc, l’électron libre

© D.R.

Excellent pêcheur, stratège aguerri, actif sur le camp, Marc s’est imposé en 2015 en écrasant la concurrence avec calme et réflexion. Il semblait toujours avoir un coup d’avance sur les autres, et quand il fallait remporter les épreuves d'immunité pour sauver sa tête, il le faisait.

Il s’était notamment payé le luxe de se créer un petit campement à l’écart de ses compagnons d’infortune, et de rationner le camp en nourriture pour que les autres réalisent que, sans lui, leurs estomacs restaient vides. Mieux encore, il s’était permis de défier la production après que celle-ci ait omis de diffuser un hommage à son frère décédé, suite à sa victoire dans une épreuve. Il avait alors dévoilé ce qui s’était passé dans l’épisode suivant sur les réseaux sociaux avant que la chaîne ne lui fasse entendre raison.

Ah oui, il a aussi fait don de la totalité de ses gains à une association (Terre de vie, ndlr), dont 30.000 euros avant même la diffusion du dernier épisode, car il était certain d’avoir remporté le jeu.

Teheiura, l’aventurier idéal

© D.R.

Le calme et la force. Toujours actif sur le camp, impressionnant dans les épreuves, Teheiura s'est toujours distingué par son fairplay et sa bienveillance. Pas assez stratège, le Tahitien a toujours inspiré la peur chez ses concurrents, qui n’ont jamais hésité à l’éliminer pour augmenter leurs chances de réussite. Et on les comprend (même si on trouve ça injuste). Il est co-détenteur du plus grand nombre de participation (5) avec Freddy.

Clémence, l'ultime guerrière

MARC LE CHELARD / AFP

Clémence Castel restera à jamais la première aventurière à remporter Koh-Lanta à deux reprises, en 2005 dans l'édition «Pacifique», puis en 2018, dans «Le Combat des Héros». Anciennement en couple avec l’ex-candidat de la Star Academy, Mathieu Johan, dont elle est séparée depuis 2019, celle qui est la mère de deux garçons, Louis et Marin, nés en 2010 et 2014 avait fait son coming-out en juillet 2021, assurant qu'elle était «très heureuse». Et nous aussi.

Ugo, l'homme qui ne lâche rien

© capture d'écran TF1

Vainqueur de l'édition en Malaisie, en 2012, Ugo Lartiche est l'aventurier qui a illuminé l'édition «La Légende» en 2021, où il sera éliminé par ses camarades dès l'entame du jeu, avant de se retrouver exilé sur l'île des bannis.

Ugo a réussi à remporter la quasi-totalité de ses duels afin de réinitégrer le jeu lors de la réunification. Puis, trahi à plusieurs reprises par ceux qui assuraient être ses alliés, il a de nouveau été contraint de s'extraire de l'île des bannis pour participer à l'orientation et gagner sa place en finale face à Laurent et Claude.

Sur les poteaux, il tombera malheureusement avant Laurent, qui choisira de prendre Claude (qui fut le pemier à chuter) pour l'accompagner en finale. Ugo restera toutefois le grand vainqueur de cette édition dans le coeur des fans, surtout après les soupçons de tricheries qui pèseront sur les deux finalistes.

Raphaël, le pêcheur de requin

© D.R.

Les relations entre Raphaël et la production ont tourné au vinaigre depuis sa participation à la 4e édition de Koh-Lanta. Mais personne ne peut oublier cet homme en slip de bain pêchant un requin d’1m50 avec un simple fil de pêche en mode «camping les flots bleus». Cet homme reste une légende du jeu, que cela plaise ou non à TF1.

Freddy, le bâtisseur

© D.R.

Ingénieur (trop) sûr de lui lors de sa première édition en 2009, Freddy est revenu à quatre reprises après cette expérience. Une présence à l’écran qui fait de lui, avec Teheiura, le candidat avec le plus grand nombre de participations de l’histoire de Koh-Lanta. Chacune de ses quatre participations qui suivront furent l’occasion pour lui de montrer un tout autre visage aux téléspectateurs. Celui d’un spécialiste de la survie capable de monter des meubles Ikea avec un cocotier et trois feuilles de palmiers.

Il détient aussi le record du feu allumé le plus rapidement dans le jeu : 15 minutes seulement. Les fans de l'émission ont été dépités de le voir sortir sur blessure lors d'une chute au parcours du combattant, dès l'entame de l'édition «La Légende» en 2021. Dommage !

Coumba, la ténacité incarnée

© capture TF1

Surnommée «la gazelle», Coumba s'est toujours distinguée par sa rage de vaincre lors des quatre éditions auxquelles elle a participé en 2005, 2010, 2012, et 2021. Alliée de Claude depuis leur première participation dans le jeu d'aventure, combative dans les épreuves, elle n'aura toutefois jamais réussi à se hisser en finale, malgré deux participations à la course d'orientation.