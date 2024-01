Emily in Paris : Ashley Park prête pour le tournage de la saison 4 après avoir frôlé la mort

L’actrice Ashley Park, célèbre pour son rôle de Mindy dans «Emily in Paris», a rassuré ses fans sur sa santé, ce dimanche 28 janvier, après avoir été hospitalisée pour un choc septique dû à une amygdalite.

Tout est bien qui finit bien. Ashley Park, une des stars de la série à succès «Emily in Paris», a partagé des nouvelles rassurantes sur son état santé, ce dimanche 28 janvier, après son hospitalisation la semaine dernière pour une amygdalite ayant provoqué un choc septique critique, selon ses déclarations.

Sur Instagram, l’actrice a exprimé sa gratitude et son émotion face aux messages de soutien de ses fans qui ont vécu des expériences similaires à la sienne. Elle a accompagné son message de plusieurs photos, dont des fleurs, un puzzle, un traitement d'acupuncture et une photo avec sa partenaire à l'écran, Lily Collins.

«Je suis profondément émue et reconnaissante pour vos beaux messages de soutien et de réconfort, vos histoires personnelles de septicémie et d'hospitalisation, et sincèrement envers toutes les personnes qui m'ont tendu la main avec amour. Chaque message m'a honnêtement propulsé vers un rétablissement rapide et plein d’espoir», a-t-elle notamment déclaré.

La star a également remercié Netflix, les acteurs et l'équipe de la série pour leur «patience» et leur «gentillesse», alors qu'elle a «été médicalement autorisée à prendre l'avion» pour effectuer sa convalescence à Paris, en attendant de rejoindre le tournage de la saison 4. Elle a conclu sa publication avec un clin d’œil à Lily Collins, la remerciant pour les «câlins sur le canapé».

Le 19 janvier dernier, Ashley Park avait partagé une photo d’elle-même dans un lit d'hôpital, en compagnie de son nouveau petit ami et co-star Paul Forman, en déclarant : «Pendant les vacances de décembre jusqu'au Nouvel An, ce qui a commencé comme une amygdalite s'est transformé en un choc septique critique, qui a infecté et affecté plusieurs de mes organes. Je suis reconnaissant que ma santé se soit améliorée malgré ce qu'on nous avait initialement dit».

Elle avait reçu de nombreuses marques de soutien d’autres célébrités, telles que Selena Gomez, Donatella Versace, Paris Hilton, Philippine Leroy Beaulieu, Gemma Chan ou encore Alexandra Daddario.