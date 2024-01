Emily in Paris : hospitalisée après un grave choc septique, l’actrice Ashley Park donne de ses nouvelles

Ashley Park, l’interprète de Mindy Chen dans la série «Emily in Paris», a révélé sur Instagram avoir été hospitalisée en décembre dernier après un choc septique. Désormais sortie d’affaire, elle raconte que son pronostic vital avait été engagé.

Elle ne négligera plus aucun mal de gorge... La star d'«Emily in Paris», Ashley Park, annonce avoir été hospitalisée il y a quelques semaines suite à un grave choc septique qui a failli lui coûter la vie. Tout aurait commencé par une infection des amygdales lors de ses vacances aux Maldives. «Ce qui a commencé comme une simple amygdalite s’est finalement avéré être un grave choc septique qui a infecté et affecté plusieurs de mes organes», a écrit l’actrice dans un post Instagram.

«Tu as apaisé mes peurs et tu m’as accompagnée à travers les ambulances, trois hôpitaux étrangers, une semaine en soins intensifs, d’innombrables scans, tests et injections, une douleur atroce et tant de confusion alors que nous étions seuls à l’autre bout du monde, loin de ceux que nous connaissons», a adressé Ashley Park à son compagnon Paul Forman, qui joue lui aussi dans «Emily in Paris» et qui était à ses côtés. Lors de son message en date du 30 décembre, la jeune femme de 32 ans indiquait être en Thaïlande. Elle a ensuite été transférée à Dubaï. Dans une story publiée ce samedi, elle a d'ailleurs remercié l’hôtel qui les avait accueillis là-bas après son passage en soins intensifs.

«Je suis reconnaissante du fait que ma santé s'améliore malgré ce que l'on nous avait dit au départ», a aussi déclaré l'actrice, vue récemment dans la troisième saison de «Only Murders in the Building» et le film «Mean Girls: Lolita malgré moi». «Je suis en train de guérir et je vous promets que ça va aller», a-t-elle assuré. «Encore en pleine convalescence. Je sais maintenant que j’ai franchi le cap du pire», a-t-elle aussi dit dans sa story publiée ce samedi.

La superstar de la série «Emily in Paris», Lily Collins, a confié avoir eu très peur pour son amie. «Je peux difficilement regarder ces images sans pleurer […] Je suis impatiente de pouvoir vous serrer tous les deux dans mes bras.», a-t-elle commenté sous la photo où on peut voir Ashley Park intubée sur un lit d’hôpital, tandis que Paul Forman dépose un baiser sur son front.

A noter que ce n'est malheureusement pas la première fois qu'Ashley Park affronte de graves problèmes de santé. Dans une interview pour Cosmopolitan, l'actrice avait révélé avoir souffert d’une leucémie lorsqu’elle avait quinze ans.