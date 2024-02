Stranger Things : un acteur aimerait voir plus de morts dans la saison 5 (SPOILERS)

Présent à la conférence MegaCon organisée à Orlando, en Floride, le week-end dernier, Gaten Matarazzo a exprimé son désir de voir plus de personnages mourir dans «Stranger Things». Le comédien n’a toutefois pas précisé si cela serait le cas dans l’ultime saison 5.

Tout peut arriver. Alors que le mystère autour de l’intrigue de l’ultime saison 5 de «Stranger Things» reste entier, trois acteurs de la série – Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, et Grace Van Dien – se sont présentés sur la scène de la conférence MegaCon organisée à Orlando, en Floride, le week-end dernier, pour répondre aux questions des fans de la série.

L’interprète de Dustin, interrogé sur ce qu’il changerait dans le scénario, a expliqué qu’il aimerait voir plus de personnages se faire tuer à l’écran. Selon lui, cela serait un excellent moyen de faire monter la pression, et d’élever l’importance de chaque scène impliquant les héros de la fiction. Si certains personnages adorés des fans sont morts – comme Eddie Munson dans la saison 4 – Gaten Matarazzo estime que «Stranger Things» joue trop la carte de «la sécurité».

Fan question: What changes would you make to the show if you could?





Gaten: It might sound messed up but we should kill more people. This show would be so much better if the stakes were much higher, like at any moment any of these kids can kick it. I feel like we’re all too safe.

— CBR (@CBR) February 4, 2024