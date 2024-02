Bridgerton : le premier achat surprenant de Phoebe Dynevor avec son salaire de la série

C’est lors d’une interview avec la version britannique du magazine ELLE que Phoebe Dynevor a dévoilé le premier achat étonnant qu’elle s’est accordée avec le salaire perçu pour son rôle dans la série «La Chroniques des Bridgerton».

Elle peut dormir sur ses deux oreilles. Révélation de la première saison de la série «La Chroniques des Bridgerton», Phoebe Dynevor a vu sa carrière être propulsée en avant grâce à son interprétation du personnage de Daphne Bridgerton. Un rôle qui lui a également permis de toucher un salaire conséquent. Dans un entretien avec la version britannique du magazine ELLE, la comédienne de 28 ans a dévoilé le premier achat qu’elle s’était accordée après avoir encaissé l’argent : un lit.

«Je voulais avoir le lit le plus confortable au monde. Et depuis, j’ai acheté une maison. Je suis très reconnaissante pour cela», a-t-elle confié. Phoebe Dynevor, qui est devenue une des égéries de la maison Louis Vuitton, a également précisé avoir des goûts simples dans sa vie de tous les jours. Aux vêtements de créateurs, la jeune femme préfère des tenues plus décontractées, comme l’incontournable jogging.

«Au quotidien, je suis très relax. Je suis la plus heureuse quand je suis à la maison dans mon jogging et je ne quitte jamais mon quartier, North London», a-t-elle ajouté. Les fans de Phoebe Dynevor peuvent actuellement la retrouver à l’affiche du film «Fair Play» sur Netflix dans laquelle elle incarne le rôle d’une femme dont la relation amoureuse s’écroule quand elle accepte une promotion convoitée par son compagnon et collègue Luke, joué par Alden Ehrenreich.