Mister Spade : CANAL+ dévoile la date de diffusion de la série avec Clive Owen et Louise Bourgoin

C’est à partir du 26 février prochain, à 21h sur CANAL+, ainsi qu’à la demande sur myCANAL, que les téléspectateurs pourront découvrir le premier des six épisodes de «Mister Spade», une Création Originale avec Clive Owen, Louise Bourgoin et Denis Ménochet.

Le retour d’une légende. Développée par Scott Franck (Le Jeu de la Dame) et Tom Fontana (Borgia), la série «Mister Spade» et ses six épisodes s’apprêtent à débarquer sur CANAL+ le 26 février prochain, à partir de 21h. Et dans la foulée, à la demande, sur myCANAL. Cette Création Originale donne une nouvelle fois vie à Sam Spade, le héros de Dashiell Hammett dans son roman «Le Faucon Maltais», qui fut brillamment incarné par Humphrey Bogart dans le film éponyme de 1941.

L’histoire permet aux téléspectateurs de retrouver le célèbre détective, vingt ans après les événements du film, alors qu’il a pris sa retraite, et essaie de couler des jours heureux dans le sud de la France, à Bozouls, où il est hanté par les souvenirs de son dernier amour, Gabrielle Larvaron, que la maladie a emporté. Elle lui a légué son vignoble, et la demeure qui s’y trouve. Toutefois, le meurtre de six religieuses l’oblige à reprendre du service. Il se frotte alors à la réalité de la France des années 1960, un pays traumatisé par la guerre d’Algérie, et qui garde les stigmates de l’occupation nazie.

Légende du cinéma, l’acteur britannique Clive Owen reprend avec brio le rôle de Sam Spade en lui apportant une fragilité et une émotion qui transpirent à l’écran. On saluera également ses efforts pour manier la langue de Molière avec panache. Les dialogues de Scott Franck et Tom Fontana raviront sans doute possible les nostalgiques du film avec Humphrey Bogart. Enfin, cette série bénéficie d’un casting international de haute volée, avec notamment les présences de Denis Ménochet, Louise Bourgoin, Chiara Mastroianni, Jonathan Zaccaï, Cara Bossom, Stanley Weber, ou encore Matthew Beard. Un événement à ne pas manquer.